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水產冷鏈物流中心將落腳高雄興達港 預計明年底完工

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄興達港冷鏈物流中心預定地在興達港正大路旁，土地為漁業署所有，工程預計明年底完工。圖／立委服務處提供
高雄興達港冷鏈物流中心預定地在興達港正大路旁，土地為漁業署所有，工程預計明年底完工。圖／立委服務處提供

農委會將於全台廣建冷鏈建設，得以讓農漁糧等產品可延長保鮮期、調節產能，北高雄四區漁會除現有與將興建的冷凍廠外，經立委爭取，漁業署將編列3.9億元經費，於茄萣區興達港建一座水產品冷鏈物流中心，以每年可凍存3000公噸魚貨為目標，藉此減緩養殖漁業產地價格波動，工程預計明年底完工。

立委邱志偉指出，高雄逾4000公頃的養殖魚塭，大多集中在北高雄，且養殖石斑、虱目魚、午仔魚等漁產遠近馳名，但產地易受氣候、國內外市況影響，加上上市時缺乏加工處理及凍儲調節空間，以致價格波動較大，因此向中央爭取興建大型冷鏈物流中心。

農委會漁業署預計在全台興建三處水產品冷鏈區域物流中心，分別位於台南、高雄及屏東，高雄的預定基地，位於茄萣區興達港，規畫總面積共3600坪、總經費3.9億，預計明年底可以完工。

漁業署副署長王正芳表示說，興達港冷鏈物流中心緊鄰興達港，包括鄰近的養殖各式魚種、捕撈漁業的漁獲，都能送到冷鏈物流中心加工凍存。

邱志偉說，目前北高雄永安及梓官已有冷凍廠或冷凍加工廠，興達港區及彌陀區已爭取到漁業署經費補助，正整建並擴大冷凍廠規模，未來若冷鏈區域物流中心後，北高雄各式魚種的加工凍存量能將會更充沛。

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