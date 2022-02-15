驚！桃園預售房價搭電梯 最高成交直逼6字頭

實價顯示，桃園預售房價急飆，2020年才站上4字頭，但2021年桃園市預售市場最高單價在4字頭以上的預售案，已近40個，有5個建案最高單價更衝破5字頭，其中「禾林RICH ONE 3」15樓戶成交一坪58.7萬元，已直逼6字頭。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察發現，2021年桃園市最高成交單價站上50萬元大關的預售案，全部集中於桃園高鐵特區內。

最貴一戶為「禾林RICH ONE 3」的15樓戶，12月以總價3,942萬元成交，拆算車位後，單價每坪58.7萬元。

排名第二是「威均帝璽」的3樓戶，12月以總價2,173萬元成交，拆算車位，單價每坪58.2萬元。

第三名為「宏普画時代-時代苑」3樓戶，去年以總價715萬元售出，扣除車位換算單價為54.7萬元。第四是「亞昕喜徠登」16樓戶，單價52.6萬元；第五為「威均青塘園」23樓戶，單價為51.8萬元。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，高單價預售屋在桃園藝文、中路、小檜溪，經國重劃區，以及龜山長庚商圈、青埔高鐵特區等六大精華區，可說遍地開花，房價天花板已較往年顯著提高。

如青埔地區的「樺龍青蔦」、「大名鑄」、「璞園那山階」、「W站前」、「國家大院」、「玖都美術花園」、「林立寬和」、「宜雄湛」、「世界極」、「京懋睿和」、「新潤君頤」、「HLA.悅」、「大睦 i-CITY 站前首席」、「威均園舞曲」、「京懋敦和」、「嘉鼎綻」、「南青山」、「布拉格文學苑」等，最高單價的戶別都已站上4字頭。

市府所在的桃園區，則有「松花園」、「豐邑風禾」、「美麗一森」、「國泰川青」、「天闊」、「丰格109」、「東騰青一」、「京懋頤和」、「國泰溪境」等案，最高單價飆破40萬元。

龜山區也有「合輝豐秀」、「澄璞」、「富堡大湖匯」、「允將大作」、「捷市達」、「富宇哈佛苑」最高單價挺進4字頭，每坪約41.9~49萬元不等。

江怡慧表示，過去桃園能站上4字頭單價的交易，幾乎都是大坪數豪宅，但近年不少建商因應市場的低總價趨勢，推案規劃朝小宅靠攏，加上許多小坪數新案都坐落發展潛力高的重劃區精華地段，使小宅社區也躋身桃園的高單價排行榜中。

她表示，高價預售案百花齊放，顯示桃園預售住宅令人驚嘆的創價能力，也反映桃園各地建設題材豐沛的帶動效益。 資料來源／台灣房屋

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