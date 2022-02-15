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萬年清搭半導體循環經濟浪潮 接零廢製造中心廠商訂單

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

萬年清（6624）積極布局廢水處理商機，運用相關技術參與及推動循環經濟，公司表示，近期接獲科學園區內零廢製造中心廠商廢水處理工程案，成功打進半導體產業鏈。此外，近期亦接獲台商於越南地區橡膠廠擴廠的廢水處理工程訂單，2022年在手訂單持續增加，未來成長可期。

萬年清表示，全球疫情影響，造成原物料短缺，半導體產業供需失衡狀況日益嚴重，台灣積極推動半導體供應鏈發展，半導體產業隨著先進製程發展，製程複雜度及產能提升，原材料使用量增加，所產生廢棄物也隨之增加，半導體製程過程中約90%的原材料是液態化學品，約80%的廢棄物是水溶液。

台灣半導體龍頭大廠除加強擴充產能，亦積極配合政府推動循環經濟，已於台中科學園區內動工興建全台首座零廢製造中心，半導體廠向化學品廠商購買原物料，將製程中產生的化學品廢液，回到化學品廠商透過廢液回收純化技術，重回半導體廠再利用，以達到循環經濟、淨零排放、企業永續經營效益。

萬年清表示，客戶於台中科學園區零廢製造中心設置半導體製程清洗劑廠，其相關廢水處理設施建造已由公司承攬。公司採用新型先進廢水光氧化處理流程，以符合客戶廢水回收及低廢棄物產量的需求。

國內半導體龍頭大廠已在中科動工興建首座零廢製造中心，未來會逐步拓展至新竹與台南廠區，萬年清表示，在與相關供應鏈廠商維持長期緊密合作關係下，成功打進半導體產業鏈，未來跟隨半導體廠在國內及海外不斷擴廠的腳步，廢水處理相關工程案的挹注，對公司未來業績表現將有所貢獻。

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