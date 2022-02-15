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中華車多角化布局 傳引進英國經典汽車品牌MG

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

中華車（2204）多角化布局持續收割，長期發展兩輪電動車外，強化汽車市場競爭力，市場傳出中華車考慮引進英國經典品牌MG進入台灣，如果中華車能順利拿下代理權，MG車款將重新在台上市。

近年來中華車布局不斷創新，eMOVING深耕台灣電動機車市場，伴隨著技術世代的演進，持續創新產品，不間斷傳達專注於綠色能源的決心，在兩輪的布局在市場上已經打入知名度，eMOVING將針對不同車型分別對應快充、便利家充與換電三大能源系統。

汽車布局有望再傳佳音，MG是個傳承近百年，對台灣年輕一代的消費者可能是新品牌，MG可以說是英國經典汽車的代名詞，市場已經傳出中華車考慮引進MG品牌，讓國內消費者也可以買到MG車款。

中華車針對此事低調表示，一向持開放態度評估滿足台灣法規與消費者需求的產品，目前還在商務協商中，無法說明進度。汽車達人分析，中華車這個策略品牌代理增加，生產面的部分將大加分，尤其，CAFÉ的要求以及未來台灣汽車市場更加開放等因素，藉由導入其它品牌來解決這些問題，

MG陸續進入歐洲市場，包括英國、德國、奧地利、義大利、西班牙、瑞典、挪威等國家，2021年，MG全球銷量總額達到471,992輛，堪稱是英系汽車品牌中的銷售第一，其中新能源車型在歐洲市場處於領先地位，瑞典排名第四，挪威排名第十。

近年MG由中國最大汽車集團上海汽車集團收購，在上汽的豐富資源及全力投入之下，MG擁有豐富的車款產品線，包括汽油、PHEV、Hybrid、純電動車等，並銷售至全球60多個國家及地區，並榮獲七大國家與地區的獎項，在國際市場上大受好評。

中華車元月單月合併營收28.12億元，較上月增加5.58億元，成長24.76%。主要受惠元月為商用車銷售旺季加上經銷商年節前備量，導致提車台數增加近兩千台；其中商用車以菱利為主增加近1,500台、乘用車增加約500台。

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