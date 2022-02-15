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富邦媒攜手美廉社門市 加入momo循環袋回收服務

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
即日起至美廉社全台逾800間門市，可完成「momo循環袋」歸還。圖/富邦媒提供
即日起至美廉社全台逾800間門市，可完成「momo循環袋」歸還。圖/富邦媒提供

富邦媒（8454）朝「永續綠色電商」邁進，繼「momo循環袋」上線，今（15）日再宣布攜手連鎖超市「美廉社」拓展回收據點，全台逾800間門市加入回收服務陣容。富邦媒表示，期望透過與線上線下通路的合作，擴大升級環保永續正向影響力，引領消費者共同步上綠色網購旅程。

「momo循環袋」的理念實踐了塑膠源頭減量與循環，不僅其製作原料來自全台物流倉儲回收的廢棄膠膜，經清洗、熱熔形成再生塑料所製成，且可重複使用多次。momo為號召更多消費者加入環保永續行列，亦積極拓展回收據點，繼原與中華郵政「郵務系統」配合回收的逾9,000個郵筒及i郵箱附設智慧郵筒，2022年迎來新夥伴「美廉社」，全台逾800間門市將成為回收新據點。統計全台「momo循環袋」回收據點，總計已突破10,000個。

消費者凡收到貼有綠色專用識別封條的「momo循環袋」包裹，於商品鑑賞期後即可至住家附近的美廉社，將循環袋交予櫃台人員輕鬆完成歸還。或者也可選擇投遞至中華郵政郵筒及i郵箱附設智慧郵筒。經回收的循環袋，將由momo回收並執行清潔、消毒重整作業，繼續為momo商品友善包裝服役。

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