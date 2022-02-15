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房仲首家！信義房屋攜手星展 簽署13億元永續連結貸款

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行（台灣）攜手信義房屋簽署永續連結貸款。圖/資料照片
星展銀行（台灣）攜手信義房屋簽署永續連結貸款。圖/資料照片

星展銀行（台灣）宣布與信義房屋（9940）共同簽署2年期約新台幣13億元的永續連結貸款，此為國內首家房屋仲介業者簽訂永續連結貸款，也是該企業四大ESG經營方針中，以環境面邁向「淨零排放」所做出的實質承諾，同時，也顯示星展持續力行永續，推動更多不同產業的企業客戶一同投入，透過綠色金融，為台灣的永續發展盡心力。

星展銀行（台灣）此次與信義房屋簽署永續連結貸款，讓永續發展的種子從科技業與製造業，擴散至首家服務業，將以2022年度永續報告書作為減碼檢核基礎。信義房屋致力發展低碳及綠色服務，並提升能源與資源使用效率，藉此降低對環境的衝擊。因此，本案件也將扮演承先啟後的角色，鼓勵未來更多服務業者一同加入星展推動永續發展的行列。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，永續發展為星展銀行的策略重點，至今已與八家企業簽署永續連結貸款，貸款規模約達新台幣450億元，與客戶一同發揮更大影響力。

星展集團總計2021年承作40件綠色及永續連結貸款，金額達48.6億美元（約新台幣1,346億元），協助企業推動綠色或轉型策略，承作案件較前一年多24件，貸款規模也成長將近一倍，因此在2021年Debtwire亞太區（日本除外）綠色與永續連結貸款主辦行排名第一，這也是星展集團連續第二年位居首位。

信義房屋表示，面對日益嚴峻的極端氣候與環境危機，信義房屋認為企業應兼顧利害關係人的權益，獲取適當的利潤同時，應珍惜地球資源與具備環保概念，因此將永續發展視為己任，期望帶動各界重視氣候危機與自然環境浩劫議題。由於星展銀行（台灣）在綠色金融領域的良好聲譽，希望藉由簽署永續連結貸款，能進一步達成2030年信義房屋、2050年信義企業集團淨零排放的永續目標。

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