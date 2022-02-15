河靜鋼全面調漲4月盤價 中鋼3月內銷價看升

越南台塑河靜鋼廠宣布，全面調漲4月內銷盤價，熱軋每公噸上漲90美元，約新台幣2,510元，線材每公噸上漲40美元；業內預期，中鋼（2002）3月內銷盤價看升，預期每公噸漲幅向1,000元靠攏。

中國寶鋼上周調漲3月盤價，熱軋調漲55美元，市場原本預估河靜鋼4月盤價漲幅約55~100美元，結果盤價開出，熱軋每公噸上漲90美元，一口氣補足3月下跌的70美元之外還超過；河靜鋼表示，在歐洲鋼市反彈，中國大陸行情趨堅，且近期鐵礦砂價格上漲，煤價也居高檔，考量進口行情已出現上揚，下游客戶營運改善等因素，決定調高4月盤價。

中鋼盤價從去年第3季以來，到今年2月持續下調，不過整體仍在高檔，法人表示，中國大陸指標廠寶鋼、武鋼、鞍鋼、本鋼大幅調高3月盤價，每公噸大漲人民幣300元，越南河靜鋼廠也調漲4月盤價，中鋼3月內銷價可望全面上漲；業內表示，河靜熱軋每公噸約850美元，鋼鐵市場風向轉向多頭，預期中鋼3月盤價每公噸漲幅可望向1,000元靠攏。

中鋼1月合併營收400.27億元，月減2.3%，年增29%，在法人看好3月盤價全面看升下，將挹注第1季的營運表現。

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