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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

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百億豪宅「由鉅惟上」 才公開銷售就突破六成

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
由鉅建設董事長林嘉琪(左)延請空間大師陳瑞憲擔任「由鉅惟上」全案總設計。記者宋健生／攝影
由鉅建設董事長林嘉琪(左)延請空間大師陳瑞憲擔任「由鉅惟上」全案總設計。記者宋健生／攝影

不畏「高價住宅信用管制」，台中七期新市政中心百億豪宅預售案「由鉅惟上」，今(14)日選在情人節正式進場，此案甫公開銷售即突破六成，已購客中台商企業主比重逾七成，而企業二代置產更占其中的二成，極具指標意義。

值得注意的是，此案一層規劃3戶，總坪數約250坪，目前已購客中，有5組一口氣買下一整層，總交易價格超過2億元；另外，同時購買2戶的也有10餘組，交易價格約1.5億元，企業家族自住或為二代置產的比例極高。

目前已知，「由鉅惟上」預售實登已揭露69筆，均價約7字頭，最高單價及總價皆為30樓總面積110.68坪，以總價7,630萬元成交，拆算車位後每坪單價73.2萬元，為社區行情定錨，後續面園道高樓層戶別可望續寫新高。

由鉅建設董事長林嘉琪指出，美中貿易戰加上新冠疫情促使全球供應鏈重組，也帶動台商企業主紛紛回台投資，隨著大量熱錢湧入，又有企業二代接班置產需求，均為豪宅市場挹注新的動能。

市調指出，七期豪宅預售市場除了「由鉅惟上」之外，包括「聯聚方瑞大廈」、「大陸豐蒔」，已購客中，台商企業主及企業二代都占了極高的比重；後續還有寶璽惠文路案、中悅與與富發惠國段案將陸續進場，總銷近400億元。

「由鉅惟上」基地1,500坪，正臨新市政中心百米府會園道及60米市政路，坐擁2.5萬坪都心綠海，不僅是目前綠十字園道僅剩7塊可開發建地中最完整，且面園道寬度最大的基地，更是最後一塊所謂帝王座向「面東朝南」的基地。

此案延續由鉅品牌一貫的低公設比、坪效極大化等訴求，規劃70、80、90坪標配型產品，每坪開價68萬至76萬元，採實價銷售策略，整體銷售已破六成。

尤其，全案總價皆在5,000萬元以上，為台中預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」的豪宅產品，自住客占比極高，鄰居素質也較一致，加上坪數設定及產品規劃皆具競爭優勢，成為熱銷主因。

林嘉琪說，「由鉅惟上」延請亞洲最具影響力的空間大師陳瑞憲，從建築、景觀、公設全案總設計，以奢適名宅為定位。她認為，七期建案設計百花齊放，但由鉅對「奢華」的認知，在於優享生活與空間美感的體驗，而非著重於建案的炫目外觀或硬體。

陳瑞憲除了設計全台近一半的誠品書店外，北美館大廳、華航座艙及貴賓室、汕頭大學圖書館、君品酒店等，都是他蜚聲國際的代表作品。

由鉅更力邀日本國寶大師和泉正敏，與連獲國際獎項肯定的景觀藝術家吳書原，連袂為「由鉅惟上」造就自然寫意的空間，從內而外，將自然與人文完美融合。

至於住宅結構，此案全棟採用SS鋼構建築，加上消能斜撐器的二元系統，以中鋼SM570鋼強度鋼板搭配高韌性鋼骨柱樑接頭系統，鋼柱內更灌入10,000psi高強度混擬土，安全性遠超市場規劃。

日本國寶大師和泉正敏與景觀藝術家吳書原，為「由鉅惟上」造就自然寫意的空間。記者宋健生／攝影
日本國寶大師和泉正敏與景觀藝術家吳書原，為「由鉅惟上」造就自然寫意的空間。記者宋健生／攝影
「由鉅惟上」以七期奢適名宅為定位，標榜優享生活與空間美感的體驗。記者宋健生／攝影
「由鉅惟上」以七期奢適名宅為定位，標榜優享生活與空間美感的體驗。記者宋健生／攝影
「由鉅惟上」以奢適名宅為定位，標榜優享生活與空間美感的體驗。記者宋健生／攝影
「由鉅惟上」以奢適名宅為定位，標榜優享生活與空間美感的體驗。記者宋健生／攝影

豪宅 台商 建案

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