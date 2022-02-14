東森自然美六項人氣商品 獲國家品質金牌獎

東森（2614）轉投資東森自然美今年開工報喜訊，共六項產品獲「國家品質金牌獎」，包含東森自然美「NB-1胜肽水光微導原粹」、「肌因極光白高純度酯C安瓶」、BIO UP科美研三支人氣商品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」、「高純度酒粕胎盤彈潤霜」、「超緊緻能量特潤眼霜」，以及旗下姊妹品牌瑞昇「幸福人生精油禮盒套組」。

國家品質金牌獎由中華民國教授學會評選，藉由十個項目的測評，歷經三個階段的審查，其中包含產品特色及定位訴求、評商品標示及食材來源及運用、安全檢驗及認證、生產工廠作業管理、社會責任及公益等十項，評鑑審核後，才可得到「國家品質金牌獎」肯定。

東森自然美由東森集團總裁王令麟領軍，此次六項商品榮獲「國家品質金牌獎」，其中「NB-1胜肽水光微導原粹」，更是國際影后劉嘉玲必備的居家保養之一，集明星成分，另添加三胜肽、玻尿酸等，能預防肌膚老化問題。

「肌因極光白高純度酯C安瓶」屬高濃度美白成分安瓶，質地清爽好吸收，不同於市面上多數美白產品添加的都是傳統β熊果素，α熊果素的美白效果，是傳統β熊果素的9倍，並且不具感光性，即使白天也能使用。

去年推出的BIO UP科美研話題新品酒粕保養系列，「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」、「超緊緻能量特潤眼霜」、「高純度酒粕胎盤彈潤霜」堪稱日本極酵保養金三角，深受評審肯定，全數獲獎。

而東森自然美旗下姊妹品牌瑞昇「幸福人生精油禮盒套組」，選用花中之花伊蘭作為幸福人生精油系列的主題精油，並從百年精油廠萃取、世界產地嚴選精油成分，一抹香氛注入幸福能量，選擇有伊蘭花成分的精油混合按摩油，也可依據身體狀況與情緒平衡身體機能。

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