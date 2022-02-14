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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

富旺新苗北最大造鎮計畫 「協奏曲」銷售率破六成

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

富旺國際開發（6219）公布1月合併營收3,290萬元，主要來自於旗下雍華、站前新時代、富旺科技園區等成屋銷售業績如預期認列貢獻，而以公司1月線上預售屋的簽約率來看，整體看屋、購屋需求依然穩定。

觀察1月全台六都建物買賣移轉合計2.4萬棟，適逢農曆年前的銷售淡季，但交易熱度仍與2021年持平。

富旺表示，以1月線上預售屋的賞屋購屋表現來看，其中，以雲林斗六國際園首的個案賞屋詢問度最高，其次為高雄微美居-鉑金特區。

另外，新苗北最大造鎮計畫「協奏曲」，受惠個案在苗北頭份的便捷地理位置，鄰近國道一號、三號，可讓頭份工業區、竹南科學園區通勤族輕鬆來往，進入苗南市中心也僅需10分鐘，透天別墅的設計受到菁英貴族青睞，此案銷售率已達62%。

根據永慶房屋最新的房產趨勢報告指出，全台年度漲幅中有三個區域漲破40%，分別為高雄前金區、台南安南區及苗栗縣頭份市，尤其是頭份住宅區鄰近竹南鎮，兩市鎮發展形成共同生活圈。

也因鄰近新竹科學園區、竹南科學園區，在台商回流所帶來的人口紅利，加上政府積極整合公共設施，交通的便利及完善的生活機能，帶動剛性購屋需求增加，是創造富旺「協奏曲」銷售熱絡的主要原因。

富旺表示，此案每坪成交均價亦同步反映營造成本變化，依照目前的工程進度如預期來看，將有機會於2023年完工，為富旺營運帶來正面挹注。

展望2022年，富旺對整體營運成長深具信心。在成屋方面，包括台中雍華、新竹站前新時代、富旺科技園區等案均保持良好銷售動能。

線上建案如新竹站前富時代、讚時代、苗栗協奏曲、台中天際WONE、心海城、雲林幸福好好、雲科莊園、國際園首、高雄微美居-鉑金特區及御金特區等，整體平均銷售率亦達77%。

富旺說，隨著完工如預期進度，將有機會於今年起陸續完成交屋入帳，推進未來營收有望正向成長。

營收 預售屋 建案

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