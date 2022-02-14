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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

大國藥妝近三月業績走高 2月推購物萬元免國際運費

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

日本知名人氣大國藥妝店透過台灣線上專賣店 (https://www.daikokudrug-taiwan.com/) 提供日本網路直購服務滿3個月。大國藥妝統計，在疫情持續兩年國境封鎖後，日本商品稀缺性增，加上近期日圓偏弱，帶動消費者向日本直購選擇更多且可賺匯差的消費心理，業績屢創新高。

大國藥妝揭露台灣線上專賣店最受喜愛的商品類型，前五名分別是：零食、食品、清潔用品、個人保養品和保健食品。根據資料顯示，這3個月來台灣人購買數最多的日本零食第一名由ORIHIRO蒟蒻果凍奪冠，整體購買數量超越15萬個以上，果凍包超過22座東京鐵塔的高度，果汁軟糖也是深受喜愛的零食選項。第二名的日本食品是日清食品NISSHIN泡麵。第三是日本清潔用品，以潔牙商品、居家個人清潔用品為主，近期2-8歲寶寶牙刷、牙膏銷量大幅增加。

大國藥妝指出，2月活動將推出每筆訂單滿1萬日圓（約台幣2,600元）購買以上、4公斤以內即可享有免費國際運費，限定食品保養品享6-7折優惠，在活動期間（2月起-2月28日），新會員註冊就送500日圓折價券，舊會員回娘家登記之前消費過的訂單編號即可獲得1000日圓折價券等優惠。

日本 日圓 零食 保健食品

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