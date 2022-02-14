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營收再創單月新高！和潤企業響應母公司政策 結構性調薪20%

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
和泰集團旗下和潤企業和運租車董事長劉源森。圖／業者提供
和泰集團旗下和潤企業和運租車董事長劉源森。圖／業者提供

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）今（14）日公告自結1月合併營收17.88億元，月增2.45%，年增28.49%，單月營收連7月增加，元月營收再次創下歷史單月新高。

在營收續增情形下，和潤企業也積極響應政府、母公司和泰汽車的調薪政策，在1月份董事會拍板通過薪資結構調整方案，將部分績效獎金轉換為每月固定薪資，調升幅度達20%，並同步全面調高新進人員起薪，例如國內頂尖大學生起薪4萬元，碩士生4.6萬元，藉此維持公司在徵才、留才方面的競爭力。

和潤看好今年營運動能以及因應業務布局需求，預計招募逾200名好手加入團隊，本次招募重點除既有職缺外，更規劃三大招募培訓計畫，包含綠能發展人才專案計畫、數位轉型人才專案計畫、商品通路拓展人才專案計畫。

和泰公司表示，1月合併營收成長主要原因，受惠於分期市場動能暢旺，帶動汽機車分期業務成長、企業融資業務增加，加上轉投資事業-和雲行動服務(iRent)營運穩健增長，挹注整體合併營收。

董事長劉源森表示，和潤每年9月均會依物價指數、個人績效進行年度1%~3%加薪，今年等同於調整薪資2次。本次薪資結構調整，一方面響應政府、母公司和泰汽車（2207）的調薪政策，另一方面因為要加速拓展新業務與新市場，因此建立更完善的攬才、育才、留才制度，吸引優秀人才與和潤一起打拼，這將是公司未來大幅成長的重要動能。而增加每位員工每月可支配所得的好處，不僅讓同仁生活經濟無虞，並且可以安心在和潤任職，發揮所長，真正落實到員工照顧、幸福企業的宗旨。

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