營收再創單月新高！和潤企業響應母公司政策 結構性調薪20%

去年百貨業店王在哪裡？很多人可能直覺，一定是在台北天龍國，但答案其實是新光三越台中中港店，它已經11度蟬聯店王寶座，見證台中人多年來的購買實力。即便是在疫情下，LV、GUCCI等精品，每日還是有粉絲掃貨，完全不存在「不景氣」三個字。到底，新光三越台中中港店是如何虜獲台中貴婦的心？

2022-02-14 17:59