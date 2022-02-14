新穎生醫攜Biomed 攻東南亞糖尿病腎病商機

新穎生醫（6810）今（14）日表示，已與知名經銷商Biomed Global完成經銷代理合約簽署，並密集展開銷售訓練與推廣，正式進軍東南亞市場，為全球佈局再下一城。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，全球罹患糖尿病人數約4.63億且持續增加；其中，新加坡每9名成年人中有1人是糖尿病患，馬來西亞則是每5名中有1人，而絕大多數的洗腎患者都是由糖尿病腎病變引起，這在馬來西亞與新加坡的比率高達近七成，是全球糖尿病腎病變最嚴重的二個國家。糖尿病腎病屬於最致命及最不可預測的疾病之一，但目前卻仍欠缺黃金診斷標準，DNlite-IVD103有機會填補糖尿病腎病變管理缺口，成為精準醫療黃金標準，為全球腎病醫學指引典範。

DNlite-IVD103是全球第一個精準管理及預防糖尿病腎病變快速惡化的檢測試劑。根據合約，新穎生醫將授權Biomed於馬來西亞、新加坡、不丹獨家銷售DNlite-IVD103，同時給予在印尼地區的非獨家代理銷售權，雙方將共同推廣糖尿病腎病（DKD）的最新診斷標準，以及糖尿病腎病的預防與管理，透過Biomed在該領域的領導地位，對新穎生醫拓展東南亞市場可望帶來正面效益。

Biomed是馬來西亞與新加坡生物醫學暨生命科學行業中的領導廠商，在診斷試劑及相關儀器設備銷售領域有長達30年的專業經驗，公司擁有超過250名以上的銷售專員與工程師協助客戶進行產品銷售與運用，行銷通路遍佈緬甸、泰國、馬來西亞、新加坡、不丹等東南亞國家，服務超過1.61億人口市場。

此次，Biomed看上DNlite-IVD103檢測在慢性腎病市場的未滿足需求的獨特優越性，因此，跨海簽下經銷合約，而雙方也將共同參與2月24-27日在馬來西亞吉隆坡實體與線上同步舉行2022年世界腎臟病大會（WCN2022）聯合推廣。

曾錙翎進一步表示，DNlite-IVD103是一個創新型產品，必須歷經一段時間的推廣，取得當地診所、醫療院所與意見領袖的認同，很高興這次能與Biomed建立起夥伴關係，希望藉由Biomed的行銷通路與行業中意見領袖的互動交流，讓DNlite-IVD103成為常規性的診斷與監測工具，落實及早預防及早治療的理念，協助建構創新糖尿病照護模式與精準健康管理，幫助更多的病患。

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