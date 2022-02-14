一個緬甸三個世界：代工出口業者意外獲益

當各國正忙著對抗Omicron病毒之際，距離台灣2700公里遠的緬甸，幾乎成為被遺忘的國度。還有多少人記得軍方政變已滿週年，76歲的翁山蘇姬被軟禁至今，仍下落不明？而政變後的緬甸，竟然形成獨特的三個世界，其中，從事代工出口的業者，卻意外成為獲益者，為什麼？

《遠見雜誌》去年2月率先報導緬甸政變的新聞，並不斷追蹤最新消息。一年後的今天，發現政變滿週年的緬甸有了新的變化。

將時空拉回到2021年的2月1日，緬甸軍方突襲發動政變，逮捕全國民主聯盟（NLD，簡稱全民盟）精神領袖翁山蘇姬及其百餘位政府官員，緬甸人隨即發起不合作運動、給予聲援。示威活動從仰光、曼德勒等大城市蔓延至其他區域，並在2021年3月14日爆發「血腥星期日」事件，不少外商，主要是陸資企業遭受猛烈攻擊，據第三方資料顯示，多場抗議活動後，累計傷亡人數達250餘人。

儘管傷亡人數攀升，示威仍遍地開花，在軍方強力鎮壓下，民眾才從大型抗議轉成游擊戰，社群開始教導民眾如何自衛、回擊，只要軍警一來掃蕩，立馬轉移陣地。無法參與的就送便當、礦泉水支援，不然就是每天晚上八點在家「敲鍋打鐵」抗議。

當時，員工不是逃回家鄉，就是請假參與活動，對企業造成不少衝擊，加上醫護人員加入「不合作運動」，導致去年6月Delta病毒大爆發時，很多台商紛紛返國避難。但今年元月起，許多老台商又陸續重返緬甸了。

緬甸內需消費力逐漸復甦，進口商終於喘口氣了

在仰光30年、經營家具業的台商陳啟仁（化名）說，從去年4月13日新年（潑水節）過後，社會慢慢走向穩定。現在，偶而在市區還會出現示威者破壞軍方設施、或與軍方關係密切的企業，作為報復，但力道均不大。儘管偏鄉少數民族與軍方的內戰不斷，但雙方對峙由來已久，大家早「見怪不怪」，公務員、醫護人員陸續歸隊，疫情逐漸受到控制、民間也開始正常生活。

尤其是外商聚集最多的仰光、曼德勒等大城市，在軍方強力管制下，已恢復運作。

確實，去年的上半年，在政變以及疫情的衝擊下，內需產業非常艱困，幾乎沒有收入，但從去年9月、10月起，很多人又返回大城市工作，消費力復甦後，內需企業的營收也逐漸回穩，目前仰光市的車況以及經濟活動，已恢復到往日的七成以上。

例如，有一家大型民生用品進口公司，去年4月前業績慘兮兮，貨物滯銷，當消費力增加後，庫存很快清空。即便全球通膨導致物價上漲50％，民眾為了生活，還是會購買，「現在，生意比較平穩了」。

不只進口業者營收開始走穩，出口廠商也迎來意外的「禮物」。

15年前到緬甸設廠的王俊傑指出，從去年4月後，海外的訂單逐漸回籠，員工也不罷工了，旗下工廠都能正常生產。只是沒想到匯率會大貶，從去年4月至7月間，緬幣從一美元兌換1300元到2000元，貶幅高達54％，後來在軍方刻意調控下，目前維持在1900元左右，對出口的勞力密集產業而言，成本驟降。

緬甸基本薪資約1800元台幣，製造成本相對低

不少代工業者，每月可省下數十萬美元的工資，獲利因此增加。「只要做出口的，多數都能賺到貨幣貶值的錢」。

主因是局勢動亂，讓民眾、企業對緬幣失去信心，銀行雖開門營業，卻無法供應足夠的現鈔。不過，緬甸人卻不以為意，「我們太習慣不正常的金融體系運作了，多數緬甸人都將錢藏在家裡，或透過黑市兌換，」一位70歲的緬甸華僑說。

民眾蜂擁搶購黃金與美元，導致緬幣劇貶，超越其他亞洲國家，每月基本工資從95美元（約2643元台幣）降至最低65美元（1808元），現回升至75美元（2085元），代工外銷廠商大幅降低經營成本。

「月薪2000塊台幣，即便正常加班，也不會超過100美元（2783元），堪稱亞洲最低工資，比孟加拉還便宜，有利於勞力密集產業的發展，」王俊傑進一步分析，短期內1：1900的匯率不會改變，尤其緬甸土地面積有18.7個台灣大，婦女平均生三胎，還擁有人口紅利與豐富天然資源，已有外商想與軍政府重簽契約，繼續投資緬甸。

貨幣貶值也讓地價下滑，工業區土地一平方米從90美元跌到60美元，有企業開始想要危機入市、購置工業用地了。

緬甸有200多家台商，幾乎沒有一家撤退

確實，近幾個月來，緬甸的優勢再次被看見。一位同時到越南、緬甸投資的台商說，「還好我在緬甸有工廠，去年6、7月越南疫情嚴峻，被迫停工時，訂單緊急轉到緬甸生產，讓我挺過來了」。

他接著說，這兩年電子業大批搶進越南，土地成本飆漲、人力嚴重不足，排除政治因素，鄰近的緬甸反而更具有投資優勢。

其實，從台灣飛往仰光的班機，就能看到投資的風向。「疫情後，每月有一班飛機飛往仰光，今年3月13日近200張的機票早已被搶購一空，」王俊傑也要搭這班飛機回到仰光，在緬甸像他一樣從事代工出口的台商有100多家，連同內需型企業約為200多家，幾乎沒有一家撤退。不過，去年原先談好要投資的新公司，剛好遇到政變，目前多數仍在觀望中。

對在緬甸投資10年以上的老台商而言，過去就是軍政府執政，相比新台商適應。今年元月15日從台灣回到仰光的陳啟仁就說，軍方為維持經濟運作，在主要外商投資的城市，加強管制並擴大臨檢到滴水不漏的程度，挨家挨戶檢查，不准有任何槍械，一有風吹草動，馬上逮捕。「隨時臨檢，如發現手機裡有不利軍方的訊息，或騎車聚眾行為，當場抓人關入大牢」。

雖然工廠可以正常運作，但政局仍不穩，不管是外商或當地人還是很提心吊膽。甚至有緬甸人說，彷彿回到30年前的恐怖時代：當時只要小孩一哭，就嚇唬說「阿兵哥來了」，馬上就不哭了。

槍桿子出政權，多數民眾被迫安分過日子；企業在商言商，謹守規矩做生意。但，對追求民主的緬甸人而言，則是一場永無止盡的革命。

2010年10月21日，登盛擔任總統，文人執政帶來全新風貌，緬甸人初嚐民主的滋味。2015年11月8日，緬甸舉行25年來首次大選，翁山蘇姬所領導的全民盟贏得勝利，軍政府結束54年的統治，全民盟及軍方依憲法組成政府，翁山蘇姬出任國務資政。

但，緬甸國防軍卻無法忍受全民盟於2020年11月再次獲取政權，於2021年2月1日突然發動政變，這讓成長於2010至2020的年輕世代憤怒不已，即便會被逮捕或傷亡，仍誓死抗爭到底。

外商也很期盼緬甸能成為真正的民主國家

緬甸華僑Nyi Zin說，軍方逼大學生丟掉手中的筆，拿起槍桿子捍衛人權，加入少數民族的武裝部隊，接受軍事培訓。當軍政府無法與武裝部隊對抗時，就用直昇機丟擲炸彈，摧毀整座莊園，導致村民無家可歸，激怒反抗者的情緒，逼使全家人加入武裝部隊，在山林間游擊求生。

但游擊隊僅能自製簡單的武器，例如土製炸彈、將獵槍升級……，殺傷力雖不強，但遍地開花的襲擊方式，仍讓軍方疲於奔命。

政變至今超過一年的緬甸，呈現出三個世界；外商迫於無奈，只能適應軍政府執政，但求工廠能正常營運，只是，沒想到出口業者竟然受惠於匯率劇貶，獲利大增；而民眾也恢復正常生活，該工作的工作、該上學的上學，私下則持續透過各種方式，支持改革的力量；最後則是，一群矢志想轉變國家命運的民主改革者。

不過，這一年來，這些反抗者幾乎孤立無緣，各國領袖為應付一波又一波的病毒，已無暇顧及國際事務，至今，還有多少人記得被軟禁的翁山蘇姬，以及為爭取民主而犧牲的緬甸民眾？

根據外電報導，翁山蘇姬共進行10多起的審判，並被軍政府控制的首都奈比多法院判處6年的監禁，預計今年的2月14日，法院又要對翁山蘇姬，展開選舉舞弊的審判。

住在仰光的35歲華裔緬甸人阿雄說，多數人都是從大大小小的戰亂中走過來的，逃難都逃習慣了。百年來，緬甸複雜的種族糾葛，少數民族一天到晚與軍方作戰，民眾都很清楚軍方的鎮壓手段，知道該如何活下去？

而阿雄也正是追求民主的年輕世代之一，儘管緬甸幾乎在國際舞台上「消聲匿跡」，前方的路也混沌不明，但他堅信只要星星之火不熄，仍存有一線希望。

雖然代工出口廠商意外成為這場政變下的受益者。不過，王俊傑認為，企業謹守不碰政治的紅線，也儘量回饋地方，但仍很期盼緬甸能成為真正的民主國家，創造穩定、安全的投資環境 。

（本文出自2022.2.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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