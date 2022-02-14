林口社宅強化防疫 全面清消並增設消毒器材

國家住都中心今（14）日表示，昨日林口地區出現確診案例，林口國中、麗園國小採預防性停課，林口社宅鄰近林口國中，國家住都中心立即進行全區各棟逐層環境清潔消毒作業。此外，針對媒體今日報導酒精消毒器具故障一事，國家住都中心也表示，堅守防疫政策為第一要務，如有酒精機損壞，均第一時間處理。

2020年，國家住都中心即於林口社宅各棟1樓裝設自動酒精機，疫情期間更加強公共區域清潔頻率，服務中心隨時巡檢、補充酒精，今再強化林口社宅防疫措施，在地下一、二層樓增設酒精機。

國家住都中心感謝所有住戶共同堅守防疫，也非常感謝民意代表及許多民眾的關心與協助，未來也會視疫情加派人手，強化防疫措施，維護社宅住戶健康。

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