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台糖釋出台中東區及埔里福興溫泉區 土地招商會18日登場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台糖公司釋出台中市東區商業區土地概況。台糖公司提供
台糖公司釋出台中市東區商業區土地概況。台糖公司提供

台糖公司宣布釋出台中市東區商業區及埔里福興溫泉區大面積土地，並訂2月18日下午2時假台中帝國糖廠台中營業所舉辦招商說明會。其中，台中市東區商業區土地靠近三井LALAPORT購物中心，適合發展商辦、旅宿、百貨商場及休閒娛樂等業種，備受矚目。

台糖說明，此次預計釋出3筆台中糖廠商業區土地，屬第二之一種商業區土地面積約2.67公頃，屬第三之一種商業區土地面積約0.66公頃。

台糖指出，這3筆土地均緊臨捷運藍線主要幹道進德路，且距離台中車站僅1公里，7分鐘車程即可銜接台74線快速道路，是台中市東區交通樞紐的精華地段，且該區域有三井LALAPORT購物中心及豐邑住商大樓等大型開發案進駐，又有令人心曠神怡的自然湖景公園，極具發展商辦、旅宿、百貨商場及休閒娛樂的潛力。

此外，埔里福興溫泉區釋出的土地位處旅館區及商店服務區，面積共計約6.7公頃，將採設定地上權方式公開招商。

台糖表示，埔里福興溫泉區係台糖配合南投縣政府重建廬山溫泉政策而開發，位處埔里交流道北側、投76線福興路上，全區面積總計55.6公頃。台糖釋出的土地可供興建旅館、飯店、特色賣店及地方農產品販售使用。

台糖18日下午2時將於台中帝國糖廠臺中營業所冶糖餐廳辦理招商說明會，台糖期盼與各界廠商先進行交流，以了解市場投資意向及需求，並廣納各界專業意見，進而吸引投資進駐，攜手共榮中台灣。

台糖 埔里 溫泉

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