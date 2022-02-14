國旅熱引民宿投資？宜蘭羅東透天漲幅近3成

宜蘭羅東位處宜蘭縣正中心，為宜蘭重要交通樞紐，不僅與台北市區有11條國道客運相連結，更為周遭鄉鎮之核心轉運站，房仲業者統計實價登錄，羅東鎮房市以透天及華廈產品為主力，近四年整體房市漲幅約7%，其中，透天產品漲幅高達28.6%，相當驚人，專家分析，羅東客群以外來客居多，顯見國旅熱潮，也引來投資民宿需求。

羅東主要以舊透天、別墅及華廈為主，中古透天屋齡多在30至40年之間，目前總價約落在1,200至1,400萬元間；別墅則以屋齡10年內附電梯之產品備受市場青睞，總價落在1,600至1,650萬元間。

羅東華廈產品漲幅則相對平穩，東森房屋羅東交流道加盟店店長陳建宇表示，華廈產品多座落在前站，指標社區如「觀天下」、「柯林頓」、「蘭陽經典」以及「才子佳人」，整體戶數較多，也有相對高的空屋率，買盤也以當地人為主，對於價格成長脈絡有較高的瞭解與掌握。

羅東為宜蘭開發最早區域之一，生活機能完備，以環鎮道路為市郊分野，而台鐵羅東車站則將當地區域分為前後站商圈，前站發展成熟，為當地人居住居多，產品大致為屋齡30年以上舊透天；後站則為新興開發地段，腹地相較前站寬廣，為羅東客運轉運站所在地，是外地人置產選擇。

陳建宇表示，羅東不僅人文薈萃，綠覆率也高，市區內擁面積廣大之羅東林場及運動公園。隨著羅東行政中心移至林場旁，羅東房市一部份發展重心也隨之轉移，如：羅東運動公園樹海第一排景觀之豪宅聚落區，指標建案如「名軒Park」，主打度假退休宅，單價約在30初頭萬元，以三房兩廳總價1,200至1,300萬元之產品為主力。

至於羅東未來房市預測，陳建宇表示，只要沒利空便會持續利多，保守漲幅至少5%。陳建宇表示，羅東不僅有台北客前來置產，近年更吸引桃園、新竹甚至台中客戶，相較桃園農地一坪三、四萬，宜蘭僅要一萬多，且土地肥沃也較少工業區，形成長期投資之吸引力。

陳建宇表示，羅東土地交易熱度更顯示在少見的土地販售看板，「不是沒有土地在賣，是根本不需要掛看板就賣出了」，目前前站北成附近行情單價約在30至35萬元，靠近商業區一坪則在50萬元左右。 資料來源／東森房屋研究中心

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