杏一元月營收創歷年同期新高 屏東商場預計11月開幕

連鎖醫療通路杏一（4175）今（14）日公告1月份營收5.65億元，較去年同期成長7.35%， 創歷史同期新高，元月營收開紅盤。杏一表示，1月新得標高雄榮總屏東分院商場，預計2022年11月開幕。截至目前，台灣有287間門市，大陸有16間門市；商場部分，台灣有20座商場，大陸有三座商場。

受新冠疫情影響，線上消費動能強勁，杏一表示，1月「杏一線上購APP」正式上線，提供線上購物宅配到府，解決消費者採購商品載送不便的困擾，杏一將提供不受時間、空間限制的醫療照護服務。「線上購APP」上線後， APP提升五倍的轉換率。此外，杏一於業界首創健康照護儲值卡，搭配杏LINE樂活線上儲值，並結合遠距照護需求，減少三明治世代照護的負擔，也可立即查詢交易明細及優惠資訊。

法人表示，杏一近年積極投入社區型門市，現門市已遍佈各大醫院周邊黃金地點以及深入社區，並透過會員制度，創造高黏著度消費群，而新設的門市也將持續帶入新會員，成為推升營收的重要動能。展望今年，預估將維持開設10~20間新門市的展店速度，有助營收獲利重回成長軌道。

商品推薦