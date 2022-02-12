普生1月營收3,570萬、年減三成 持續擴大全球經銷布局

精準醫療大廠普生（4117）公告2022年1月合併營收3,570萬元，由於去年同期為全球疫情相對高峰，比較基期相對較高，使得1月整體營收較去年同期減少34.14％。

普生表示，隨著Omicron變異株快速於全球蔓延，各國政府將繼續實施擴大採檢等相關防疫策略，普生除了持續擴大美國Danner Laboratory檢驗實驗室新冠肺炎檢測業務；在新冠肺炎檢測試劑業務方面，也成功拓展斯里蘭卡、法國等新銷售實績。

展望2022年第1季，普生維持審慎樂觀看法。隨著近期新型變種病毒肆虐，加上普生持續擴大全球經銷布局，且集團在摩洛哥、泰國等地合作經銷商亦持續向當地政府申請RT-PCR、抗原快篩等試劑產品註冊，有助於挹注旗下全系列新冠肺炎檢測產品良好接單環境。

另一方面，普生仍積極全方位深化大健康領域布局，隨著2021年第4季正式亮相CellBio新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，並與國內多家醫院及診所緊密合作、以及攜手富邦人壽進行異業結盟等策略，凸顯普生於精準醫療領域高度市場競爭利基。

此外，普生亦積極拓展旗下「oh care歐克威爾」自有品牌良好市場知名度與銷售表現，除持續完善「oh care歐克威爾」品牌產品線布局、異業結合推出聯名產品等，同時深化與克麗緹娜集團合作之抑菌蛋白應用相關產品，於克麗緹娜全中國大陸加盟通路、以及電商平台等持續展開良好產品銷售，有助於堆疊集團整體營運良好成長動能，以期創造未來營運新一成長引擎。

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