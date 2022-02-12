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彰化未登工廠5成4已納管 剩一個多月！現在申請還來得及

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
特定工廠登記於2020年3月20日正式啟動，納管大限將於今年3月19日到期，彰化縣府經綠處去年12月也密集召開地方說明會催出納管申請數。圖／彰化縣府提供
特定工廠登記於2020年3月20日正式啟動，納管大限將於今年3月19日到期，彰化縣府經綠處去年12月也密集召開地方說明會催出納管申請數。圖／彰化縣府提供

特定工廠登記於2020年3月20日正式啟動，要將既有低污染未登記工廠全面納管，納管大限將於今年3月19日到期，彰化縣過去有近8千家未登記工廠，目前納管比例已達約54%，不過縣內約200多家被畫進農產業群聚區不符納管資格，對此彰化縣府指出，期限前仍希望這些業者提出申請，中央將有機會放寬限制。

彰化縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平說，距離期限還有一個多月，業者最重要的是提出申請動作，只要符合資格啟動流程都還來得及，期限倒數縣府會加強和地方公所合作，以工商普查方式將相關資訊與表格提供給未申請的業者，尤其針對達上千平方公尺面積的大型業者。

劉玉平也指出，彰化是全國第四工業大縣，許多中小型微型企業，有的沒有永續經營的概念，或者碰到二代接班的問題而遲未提出申請納管，也有業者是承租戶，擔心與地主溝通受限而未提出申請，建議承租業者仍可先申請，地主的部分可待改善計畫時再進一步處理。

彰化縣未登工廠數量多，縣府統計縣內已申請納管的未登記工廠有3396件，已核准2573件，合計原取得臨時工廠轉特定工廠者，已完成納管數4890，納管比例超過五成，也推估應納管而未納管家數尚有3、4000家左右。

縣府經綠處去年起增聘4名約聘雇人員也投入約500萬元專案委外，提升處理效率，去年12月也密集召開地方說明會催出納管申請數，今年1月中旬後，平均每周申請納管數已達到85件，是去年每周36件的兩倍之多。

彰化縣府副縣長林田富指出，經濟部次長林全能昨到縣府拜會，肯定彰化縣輔導臨時工廠績效全國第一，但也擔心納管受理期限僅剩1個多月，尚有4成多仍未申請納管，次長特別強調，納管期限不會延後，3月19日後如未能完成納管申請，違規事實即確立，將依工廠管理輔導法勒令停工、同時執行斷水斷電。

彰化縣府經綠處去年起增聘4名約聘雇人員也投入約500萬元專案委外，提升處理效率，去年12月也密集召開地方說明會催出納管申請數。圖／彰化縣府提供
彰化縣府經綠處去年起增聘4名約聘雇人員也投入約500萬元專案委外，提升處理效率，去年12月也密集召開地方說明會催出納管申請數。圖／彰化縣府提供

經濟部 綠能

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