陸頒布新規 商品房預售資金達監管額度房企可取用

大陸全國性商品房預售資金監管的意見（簡稱意見）已於近日頒布。「意見」明確，預售資金額度監管為「重點額度監管」，當監管帳戶內資金達到監管額度後，超出額度的資金可由房企提取使用。

澎湃新聞報導，預售資金額度監管為「重點額度監管」，由市縣級城鄉建設部門根據工程造價合約等因素確定，能確保項目竣工所需的資金額度，當監管帳戶內資金達到監管額度後，超出額度的資金可由房企提取使用。該文件的徵求意見稿於去年底下發。

商品房預售資金是指購房人按照商品房預售合約約定的預購房款，一般包括支付的定金、頭期款、分期付款、一次性付款、銀行抵押貸款、住房公積金貸款及其他形式的購房款。

在2004版的「城市商品房預售管理辦法」中，明確規定了大陸房地產開發企業預售商品房所得款項應當用於有關的工程建設。商品房預售款監管的具體辦法，由房地產管理部門制定，但這麼多年以來，大陸全國並沒有統一的預售資金監管規定，各地實行「一城一策」。

諸葛找房數據研究中心負責人王小嬙表示，上述意見意味著對預售資金的監管進行了（大陸）全國統一，這個舉措有利於預售資金監管的規範性，當前大陸國內各個城市的預售資金監管不一，而爛尾樓、延遲交房及低品質房屋的現象不減，預售資金的監管顯得更加重要，實現全國標準管理更有利於商品房預售資金監管的落地，促進房地產行業的健康發展。

房企人士則指出，預售資金本身的意義在於督促房企合理使用資金，以保證項目順利竣工，但此次政策對於地產方面來說利多有限，該名人士認為，對於出險房企來說，該政策並不會放鬆監管預售資金監管帳戶，只會加強監管，儘管有些房企的預售資金監管戶餘額確實是有很大一部分資金，但具體能釋放多少出來目前還不知道。

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