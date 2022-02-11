快訊

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

陸頒布新規 商品房預售資金達監管額度房企可取用

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸近日頒布全國性商品房預售資金監管的意見。（圖／取自中新網）
大陸近日頒布全國性商品房預售資金監管的意見。（圖／取自中新網）

大陸全國性商品房預售資金監管的意見（簡稱意見）已於近日頒布。「意見」明確，預售資金額度監管為「重點額度監管」，當監管帳戶內資金達到監管額度後，超出額度的資金可由房企提取使用。

澎湃新聞報導，預售資金額度監管為「重點額度監管」，由市縣級城鄉建設部門根據工程造價合約等因素確定，能確保項目竣工所需的資金額度，當監管帳戶內資金達到監管額度後，超出額度的資金可由房企提取使用。該文件的徵求意見稿於去年底下發。

商品房預售資金是指購房人按照商品房預售合約約定的預購房款，一般包括支付的定金、頭期款、分期付款、一次性付款、銀行抵押貸款、住房公積金貸款及其他形式的購房款。

在2004版的「城市商品房預售管理辦法」中，明確規定了大陸房地產開發企業預售商品房所得款項應當用於有關的工程建設。商品房預售款監管的具體辦法，由房地產管理部門制定，但這麼多年以來，大陸全國並沒有統一的預售資金監管規定，各地實行「一城一策」。

諸葛找房數據研究中心負責人王小嬙表示，上述意見意味著對預售資金的監管進行了（大陸）全國統一，這個舉措有利於預售資金監管的規範性，當前大陸國內各個城市的預售資金監管不一，而爛尾樓、延遲交房及低品質房屋的現象不減，預售資金的監管顯得更加重要，實現全國標準管理更有利於商品房預售資金監管的落地，促進房地產行業的健康發展。

房企人士則指出，預售資金本身的意義在於督促房企合理使用資金，以保證項目順利竣工，但此次政策對於地產方面來說利多有限，該名人士認為，對於出險房企來說，該政策並不會放鬆監管預售資金監管帳戶，只會加強監管，儘管有些房企的預售資金監管戶餘額確實是有很大一部分資金，但具體能釋放多少出來目前還不知道。

房地產 金可 大一

延伸閱讀

中國房企再傳爆雷 正榮地產股價一度閃崩8成

香港新增1325例確診再創新高 官員：疫情危急

高雄+13 大樹桌遊家族群聚病毒株與高雄港一樣

男團韓成員娶《鹿鼎記》女星　甜曬合照：一起慢慢變老

相關新聞

明太祖開國3計救了它！台灣紗窗王如何變宏碁夥伴

不起眼的小東西，也可能藏著意想不到的大商機，就看誰有過人一等的巧思與毅力，能挖到金脈。

Omicron高傳染力催動檢測需求 台廠營運轉旺

Omicron的高傳染力，讓核酸（PCR）檢測及快篩試劑需求大增。急單挹注下，原本趨淡的檢測相關防疫股元月營收轉旺，泰博...

老闆看過來...他喊周休三天解放工資奴隸 看穿「零工」陷阱

人們會去抵制使用童工或壓榨勞工的產品，但為了趕時間卻會買方便外帶的食物或叫車，重視便利的程度遠超過同胞的權利，我總覺得這樣很矛盾。工資奴隸有許多形式，就算看不到實質的鎖鏈或鞭子，不受保障的勞工還是會發現自己被鐐銬束縛。

管理錦囊／QCDTS專案危機處理

全球IC的供應，因為車用市場需求激增，排擠到其他市場的產能供需，只能被動的接受配給，如果好不容易買到的IC，卻發現有品質...

能喝的NFT　昇恆昌大玩跨界推虎年玉璽酒數位套組

元宇宙時代來臨，NFT（非同質化代幣）風潮席捲全球，免稅店龍頭昇恆昌於全球最大NFT交易平台OpenSea發行獨家虎年玉...

超市、超商跨界大戰 電商也搶商機

零售通路的界線不再像過往那麼明顯，以全聯為首的「超市超商化」，對於超商的營運形成不小的衝擊，而以7-ＥＬＥＶＥＮ為首的便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。