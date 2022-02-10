南山壽副董尹崇堯首度活動露面 暢談文化贊助

南山人壽副董事長尹崇堯今（10）日首度於公開活動露面，他在致詞時表示：「我們期許能夠透過這項計劃，為台灣成就更多關懷與幸福，更希望透過結合政府資源的力量，共同參與城市發展，將社會關懷延伸至鄰近社區裡，具體實現永續經營的目標；也希望透過這個計畫，點亮北北基桃的共同生活圈，幫助青年藝術家在市府及企業的支持下走得更遠，深耕在地，以社會共榮為目標！」

台北市政府與南山人壽今天共同贊助支持的《LIGHT UP 南村有光》，以科技、藝術、3D投影、AR交融生活場景與社區，增添四四南村夜晚魅力。

台北市信義區的拍照熱門點景點「四四南村」，白天是生活與人文元素，有著熱鬧市集，在地飲食與藝文空間；入夜的四四南村也同樣充滿驚喜，《LIGHT UP 南村有光》由旅美影像設計師孫瑞鴻操刀首檔投影設計【村光44 fragments 】，啟動記者會上三金得主設計師方序中與藝術家陳怡潔、陳青琳、陳彥安一同出席，見證《LIGHT UP 南村有光》於2月10日起正式展開，每晚七點、八點、九點整點播放，為台灣首次挑戰戶外長期的燈光藝術演出，每兩個月由台灣在地視覺藝術家與影像藝術家接力創作。見證科技與藝文的相融，四四南村的眷村建築牆面，化為巨型的藝術永續畫布。

透過《LIGHT UP 南村有光 》燈光計畫，凝聚市民共識，對於四四南村空間多了更多夜晚繽紛的想像。台北市政府表示：「《LIGHT UP 南村有光 》主動將藝術搬進南村，屏除藝術作品常見的隔閡和距離，搭配信義松菸無圍牆博物館，將美好的人文美學生活帶給市民朋友，讓四四南村成為城市中的幸福場域，並透過藝術、網路的力量，讓全世界看見台灣的幸福！」

活動合照。 記者陳美君／攝影

台北市長柯文哲。 記者陳美君／攝影

南山人壽副董事長尹崇堯今（10）日首度公開出席活動並上台致詞。 記者陳美君／攝影

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