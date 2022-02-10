遊艇製造商東哥1月營收2.89億元 年增2.66倍

豪華遊艇製造商東哥（8478）今 (10)日公布1月營收為2.89億元，年增2.66倍。該公司指出，依據目前生產及交船期程推估，今年第1季營運可望優於往年同期表現；至於在手訂單量創新高，排至2024年。

東哥表示，因遊艇產業產品的特性，加上以往受限產能規模，該公司的營收容易集中於特定月份或季度；不過，隨著新產能挹注，透過產線調配等方式，內部正盡量縮小單月及淡旺季差異，從上月營收來看，即顯現出整體營運變化。

依據東哥公布1月營收為2.89億元，月減40.6%，但年增2.66倍。東哥今日下跌0.5元，收在139.5元。該公司並指出，近兩年的疫情改變了民眾的生活型態和休閒、娛樂活動；豪華、專屬的旅遊模式日益受到偏好，進而推升遊艇市場需求。按市場調查預估，全球豪華遊艇市場景氣可望維持榮景，2021至2025年複合成長率可達11%。

而內部目前在手的接單量約在9,000萬元至1億元美元，已排至2024年，在新產能持續開出下，依據生產及交船期程推估，今年各季度間的營收波動將顯著減緩。其中，第1季營運可望優於去年同期表現。

據了解，以自有品牌「Ocean Alexander」行銷全球的東哥，現已累積銷售總量超過2,000艘以上。目前不僅是台灣最大的遊艇業者，也是具有全美前二大（市占率13%）、全球前三大（市占率超過5%）的市場地位。

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