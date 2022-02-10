卡達航空推出限時優惠 為乘客送上難忘回憶

卡達航空公司2022 情人節推廣活動經已展開，為台灣旅客獻上前往多個航點的機票折扣優惠，一同慶祝浪漫的季節。

凡於 2022 年 2 月 14 日或之前預訂於 2022 年 10 月 31 日前完成旅程的商務或經濟艙機票，即可享獨家雙人同行優惠，雙人來回含稅機票經濟艙每人新台幣20,900 元；商務艙每人新台幣 64,600元起，並保證享有靈活更改行程的彈性，讓伴侶一同探索世界各地令人嘆為觀止的景點，並體驗卡達航空屢獲殊榮的服務。

卡達航空香港及台灣銷售經理俞家安表示：「這次情人節活動專為希望在 2022 年享受二人假期的旅客而設，優惠涵蓋雅典、巴黎、巴塞隆納、米蘭等多個熱門目的地。在這浪漫的季節，歡迎您和您的伴侶一同乘坐卡達航空，展開一段浪漫旅程。」

卡達航空 Privilege Club 會員更可透過機票預訂享有 Qmiles 里程累積。尚未成為 Privilege Club 會員，可即到qmiles.com 加入我們。

作為一家屢獲殊榮的航空公司，卡達航空在最新的世界航空大獎中，受到有航空界奧斯卡之稱的 Skytrax 評為「全球最佳航空公司」。 其樞紐杜哈哈馬德國際機場最近亦被評為「2021 年全球最佳機場」，在2021 年Skytrax 世界機場獎中名列第一。

此外，卡達航空是全球首間獲 Skytrax 認可的防疫安全五星級航空公司，杜哈哈馬德國際機場則是中東和亞洲地區首個獲得 Skytrax 防疫安全五星評級的機場。這些根據業內最專業、嚴苛評估標準獨立展開的健康安全評級也為全球乘客提供了一份保障，進一步增強了他們對機場衛生和安全的信心。

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