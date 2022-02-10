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虎年迎工具機聯展盛會 中經社助攻國內外商機

經濟日報 / 記者趙莛宇/台北即時報導
中經社發行團隊參加2019年台北國際工具機展。圖／中經社
中經社發行團隊參加2019年台北國際工具機展。圖／中經社

新冠肺炎疫情爆發以來，全台規模最大的國際性展覽即將登場：「2022台北國際工具機展（TIMTOS）暨台灣國際工具機展（TMTS）聯展」實體展將在2月21日至26日台北南港展覽1、2館開幕，線上展則在2月21日開展至3月21日，為期一個月。

此場展覽為台灣兩大工具機展首次結盟辦理的，目前已總計有超過950家國內外廠商報名參展，共計使用5,100個攤位，是工具機產業在2022虎年上半年最大的國際性盛會。

目前所知道的參展國內外指標廠商包含友嘉、東台（4526）、上銀（2049）、台達電（2308）、銀泰、台中精機、高鋒（4510）、永進、慶鴻、哈伯、瀧澤科（6609）、創浦，發那科、MAZAK、三菱、西門子、富合精造、旭陽國際等。

經濟日報（中經社）為多年以來的工具機展忠實參展媒體單位，將派出發行團隊於南港展覽館二館Q0532攤位，提供買主索取中經社獨家出刊的《台灣機械指南》與《台灣工業零組件廠商總覽》以及搭配獨有的即時線上媒合系統，協助現場和無法前往到現場的買主找到潛在商機。

近二年的疫情限制，多數展覽舉辦單位朝向虛實hybrid的方案，而今年工具機聯展也不例外。為慶祝經濟日報55周年，中經社推出一系列外銷專案，協助買主客戶搭上趨勢，帶領客戶進行數位轉型，例如協助客戶建立虛擬展間，提供跨越地理限制的商機洽談機會。

去年原定舉行的工具機展因疫情顧慮延期改期至今年，不過整體產業表現並未因疫情遭受衝擊。根據台灣工具機暨零組件工業同業公會一月公布的統計數據，去年工具機累積出口額27.83億美元，較前年21.55億美元成長29.1%。隨Omicron變種擴散在西方國家較為緩和，公會一月時評估，若外環境在穩定，今年有望如期實現出口額成長2至3成，顯現在眾多產業受影響，台灣工具機需求仍居高不下。

工具機 疫情

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