今日新增37例本土個案 嘉聯益樹林廠確診15例

國內今（10）日新增83例新冠確定病例，分別為37例本土個案及46例境外移入。本土確診病例中有15例為嘉聯（6153）益樹林廠員工。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增本土個案為3例男性、22例女性、12例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。今天比較令人擔心的是37例本土個案中，只有11例是陰轉陽個案，其餘26例有出現三個群聚，需要特別注意。

陳時中指出，三個群聚個案中，比較大的是嘉聯益樹林廠群聚，共確診15例，包含一名台籍人力仲介協力廠商，Ct值15至29，病毒量都不低。陳時中表示，該公司還有桃園廠，桃園廠員工450人也要採檢。

陳時中認為，新北職場調查、疫調、接觸者正在匡列進行中，被匡列者逾1,800多位，其中1,762位已採檢，加上昨天指標性移工個案，總共15人確診，CT值介於15-29，已預防性停工與全面消毒，但須視後續發展，還無法確認復工時間，且移工與員工須進行全體採檢，而有些人員可能需要到集中檢疫所。

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