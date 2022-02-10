今日新增37例本土個案 嘉聯益樹林廠確診15例
國內今（10）日新增83例新冠確定病例，分別為37例本土個案及46例境外移入。本土確診病例中有15例為嘉聯（6153）益樹林廠員工。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增本土個案為3例男性、22例女性、12例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。今天比較令人擔心的是37例本土個案中，只有11例是陰轉陽個案，其餘26例有出現三個群聚，需要特別注意。
陳時中指出，三個群聚個案中，比較大的是嘉聯益樹林廠群聚，共確診15例，包含一名台籍人力仲介協力廠商，Ct值15至29，病毒量都不低。陳時中表示，該公司還有桃園廠，桃園廠員工450人也要採檢。
陳時中認為，新北職場調查、疫調、接觸者正在匡列進行中，被匡列者逾1,800多位，其中1,762位已採檢，加上昨天指標性移工個案，總共15人確診，CT值介於15-29，已預防性停工與全面消毒，但須視後續發展，還無法確認復工時間，且移工與員工須進行全體採檢，而有些人員可能需要到集中檢疫所。
疫情快報
▪【疫情專題】2月10日增37例本土、46例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言