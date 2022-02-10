公股挺危老！北市金門街「紀州樂章」動工 2024完工

公股挺都更危老，再添一樁，北市中正區金門街「紀州樂章」案，今（10）日由地主、金融都更公司、華南銀行、營造廠樹盛公司、建築師等共同舉行開工動土儀式，專家分析，該案步行古亭捷運站約10分鐘，區位條件好，且取得近40%容積獎勵，改建效益高。

「紀州樂章」是由政府政策性成立的泛公股事業「臺灣金融聯合都市更新服務公司」協助地主以自地自建方式進行危老重建，華南銀行則提供地主信託與融資。

該案原為屋齡近50年的3層樓公寓，經過金融都更公司協助，取得近40％的容積獎勵，重建後將搖身變成地上9層、地下3層的嶄新安全住宅大樓。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，當地不乏中古屋物件，甚至老公寓，行情在單價60-65萬元，預售新案則可有兩三成左右的價差，周邊機能還算享古亭、師大延伸出來的生活圈，紀州庵周邊也有文教氛圍，以隔壁的新古社區也來到單價75萬元行情，8字頭開價還算合乎行情。

地主曾先生提到，當初有很多開發商、推動師來談危老重建，之所以會選擇金融都更公司，看上的不只是專業，更有令人信賴、讓人放心的公股品牌背景和強大公股銀行團股東資源。

金融都更公司表示，都更及危老重建成功的首要關鍵是住戶彼此間的團結、合作及公平，「紀州樂章」重建計畫在2020年7月獲准，2021年4月領得建造執照，今年初完成老舊建物拆除作業，預計2024年初完工。

臺灣金融聯合都市更新服務公司乃唯一政策性成立，秉承政府加速推動都更及危老重建政策，由財政部、內政部指導，集合了臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、臺企（2834）銀等八大公股行庫及台灣金聯資產管理公司、全國農業金庫共同合資成立，專責提供民眾都更及危老重建過程中包括協助整合、重建計畫、設計規劃、信託金融、建築設計、營造發包與工程管理、銷售協助、顧問諮詢等都更及危老重建全方位服務的專業公司。

金融都更公司除了「紀州樂章」案率先開工之外，在台北市萬華、大安、信義、士林區及新北市板橋區還有數個案件進行中，成果即將陸續發表。