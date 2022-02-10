長興醫材積極進軍國際 汐止園區獲TFDA QMS認可登錄

化工廠長興（1717）旗下醫材產品積極進軍國際，其中汐止生醫廠區取得衛福部食藥署（TFDA）之「醫療器材品質管理系統QMS（原GMP）」認可登錄函，國家級生產標準把關，將有助長興快篩產品擴大市場接單。

除了獲得食藥署TFDA QMS認可登錄，長興表示，汐止生醫廠區亦完成第三方驗證權威BSI英國標準協會「ISO 13485醫療器材品質管理系統」國際標準驗證查核，未來還會持續透過國內外專業認證，配合既有生醫研發能量及自動化產線優勢，積極擴增品項來進軍國際市場。

長興表示，公司於新冠肺炎爆發初期即投入快篩試劑開發，多次於國內疫情緊張時協助國家抗疫，為國內少數擁有抗體及抗原產品雙專案製造許可的企業，其中抗體快篩試劑除取得食藥署TFDA之專案製造許可之外，並已取得歐盟體外診斷試劑認證。

身為防疫國家隊，長興將持續開發防疫相關產品，目前居家抗原快篩於國內外同時展開千例收案進行臨床試驗，未來將於更多國家取證。

此外，長興新一代新冠SRBD抗體快篩試劑也已送案到食藥署TFDA及歐盟進行認證申請，SRBD快篩能偵測體內結合新冠病毒的抗體，評估身體免疫反應狀態，同時於內部已完成WHO抗體標準品的性能評估，與全球接軌。

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