TOWN ACE新車上市 掀起發財車龍頭爭霸戰

國內將掀起發財車龍頭爭霸戰。TOYOTA總代理和泰汽車10日舉辦「發財王牌TOWN ACE」新車上市發表會，搭配舊換新售價只要45.1萬元起，同時搭配零利率，朝著奪下國內商用車龍頭為目標挺進，該款車還沒有上市，預接單已經突破4千張；中華車面對強勢競爭，推出中華菱利A190 舊換新42.9萬起外，低頭款2.1萬元開回家應戰。

TOYOTA搶攻國內商用車市場（俗稱小發財）「發財王牌TOWN ACE」新車全台各大知名果菜市場、商圈「走透透」，預接單已經寫下4000台的佳績，TOYOTA TOWN ACE可以說是未上市即造成市場熱烈迴響，堪稱近年市場上討論度最高的小型商用車。

面對TOYOTA商用車正式上市，中華車針對中華菱利A190 舊換新42.9萬起，中華大菱利A210超能載、中華菱利A190塑鋁廂車型，限時贈送4年或12萬公里延長保固，同級條件最優(市價最高6,000元)、ADAS智能安全輔助系統(市值20,000元)，及低頭款2.1萬元開回家。

疫情衝擊後，不少人開始小額創業，對於小發財車的需求量增加，和泰車代理TOYOTA今天正式推出全新小型商用車「發財王牌TOWN ACE」，售價自49.1萬元起，汰舊換新價格只要45.1萬元起，最重要，消費者還可以根據各種需求增加調整配備，引起不想換發財車「頭家」目光。

和泰車表示，TOWN ACE搭載1.5L直列四汽缸引擎，提供手排、自排兩種變速系統，搭配適中車身尺寸與4.9m靈巧迴轉半徑，自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄；另外，TOWN ACE全車系標配雙SRS氣囊，也提供20多項安全配備；此外，透過較寬的車身設計，TOWN ACE載重最高可達960公斤，創造出同級中最大貨床面積，別人載兩趟，TOWN ACE只需要載一趟。 TOYOTA總代理和泰汽車於2月10日舉辦TOWN ACE新車上市發表會。記者黃淑惠/攝影

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