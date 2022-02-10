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ABC-KY獲FDA正向回覆 新冠流感免萃取檢測試劑挺進臨床

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

ABC-KY（6598）今（10）日表示，繼新冠流感檢測產品於去(2021)年12月間取得FDA緊急使用授權後，最新開發的「新冠流感免萃取檢測試劑」（Cov-2 Flu Plus Direct）獲得美國FDA預申請（Q-submission）正向回覆，將進入臨床試驗準備，目前規劃3個收案中心，預計收集1,200個檢體，待試驗完成後將遞交510(K)上市許可申請。

ABC-KY（6598）表示，新冠疫情蔓延已二年，許多國家開始採取與病毒共存，因此緊急使用授權（EUA）或將隨著疫情變化最終停止，而510k則是永久有效的認證，需要較多的臨床試驗數據佐證。

目前有相當多的新冠病毒檢測試劑在排隊申請510(K)，但能整合流感的檢測產品仍然稀少。在傳播速度極快的Omicron變異株出現後，顯示新冠疫情正趨向流感化，也突顯ABC-KY開發的新冠流感免萃取檢測產品的優越特性與需求。

此次，ABC-KY開發出的「新冠流感免萃取檢測試劑」最大產品利基，不僅一個檢體一次可同時做到七種病毒的檢測，包含新冠病毒（SARS-CoV-2）、A型流感病毒與亞型(包括H1、H1 2009 Pandemic、及H3)、B型流感病毒，與呼吸道融合病毒（RSV）等，且可省去前端複雜DNA或RNA萃取步驟時所需的儀器、試劑、耗材與人工等成本，並大幅縮短檢驗時間。

Q submission（Pre-Submission）則是美國FDA 510k案件的預申請，是進行醫療器材申請案的事前溝通，獲得FDA的首肯後可正式進行相關的臨床試驗，同時FDA會給予臨床試驗的指引，將有助後續臨床試驗的進行。

ABC-KY認為，FDA此次回覆，不僅再次印證數位生物條碼（BMB）專利技術平台的優越性，日後若順利取得上市許可，在新冠流感化的常態性檢測需求增加下，將拉大與市面產品的區隔性，能因應新冠流感化持續提供符合市場需求的檢測產品，將成為推升公司營運成長的一大動能。

流感病毒 FDA

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