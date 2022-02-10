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寶佳四連霸 再奪去年北台灣推案王寶座

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

住展雜誌統計，北台灣2021年十大建商（依推案量計）依序為寶佳、麗寶、璞園、昌益、威均、亞昕（5213）、興富發（2542）、新美齊（2442）、新潤（6186）、宏普（2536）。

住展雜誌研發長何世昌表示，2021十大建商多為老字號的中大型建商，推案多集中於重劃區，可謂是「得重劃區土地者得天下」；由於央行持續緊縮土地貸款，預期今年中小型建商推案量將難以擴張，在限貸令解除之前，十大建商恐怕將會是大型建商的天下。

北台灣2021十大建商桂冠再次由寶佳機構奪下，寶佳去(2021)年於北台灣推案量約538億元，連續四年蟬聯推案王，指標建案如龜山「文華天際」、三重「上河匯」；麗寶集團則以428.5億元屈居第二，指標案如淡水「名軒海樂地」、五股「麗寶微風花園」。

第三名的璞園，去年推案量約330億元。璞園於台北市的案量比重高達逾8成，是十大建商中北市案量比例最高的業者，且推案以都更、危老案居多，如松山「敦仰」與「璞園樸園」、士林「璞知溪」等案皆為老屋重建案。

第四名是「新竹王」昌益機構，去年推案量約295億元；昌益為新竹縣市老字號建商，以往只在新竹地區推案，但近年進軍東台灣、南台灣，已從區域型建商躍升為全國性建商，推案量也明顯放大。

第五名的威均機構，去年推出5件新案、案量294億元，而所有建案全位於青埔特區內，主要是趁著青埔房市火熱，積極推案進行一輪大收割。

第六名為亞昕集團，案量為282億，較大的指標案如「擎天森林」、「亞昕喜來登」，其中「擎天森林」亞昕分回案量約77.8億元。

第七名興富發為老面孔，去年推案量為194億元；十大建商榜中，興富發是少數還有提供「低首付」方案的業者。第八名為新美齊，新美齊跨足不動產開發的年資不長，算是新銳型建商，推案都在大台北地區。

第九、第十名依序為新潤、宏普，新潤近年主打「氧生宅」，積極布局健康建築市場，在產品規劃上獨樹一幟。宏普則是知名老牌建商近年宏普發展重心放在重劃區，如新店央北、中壢青埔等地，去年推案量為156億元。

何世昌建議，若消費者擔憂買到「一案建商」的建案、建商反悔不賣房、或者建商倒閉落跑淪為「爛尾樓」，不妨可考慮向老字號、口碑良好、以及大型建商買房子，這類建商因顧及信譽、且財務較為健全，倒閉風險相對較低，購屋權益比較有保障。

建商 璞園

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