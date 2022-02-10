聽新聞
test
0:00 / 0:00
鋼價動了！陸指標大廠鞍鋼3月盤價大漲開出
鋼價動起來，大陸指標鋼廠之一鞍鋼宣布，2022年3月份盤價漲盤開出，其中大宗底材熱軋鋼捲每公噸基價上調300元，換算約新台幣1,200元，法人指出，此舉將有利於接下來國內包括中鋼（2002）、中鴻（2014）3月盤價漲盤。
鞍鋼3月鋼品幾乎全面性漲盤開出，除熱軋鋼捲外、酸洗基價上調每公噸人民幣300元（以下為人民幣）、冷軋每公噸上調300元、鍍鋅每公噸上調300元、線材每公噸上調300元等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言