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鋼價動了！陸指標大廠鞍鋼3月盤價大漲開出

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
鋼價動起來，大陸指標鋼廠之一鞍鋼宣布，2022年3月份盤價漲盤開出，其中大宗底材熱軋鋼捲每公噸基價上調300元，換算約新台幣1,200元。圖／報系資料照
鋼價動起來，大陸指標鋼廠之一鞍鋼宣布，2022年3月份盤價漲盤開出，其中大宗底材熱軋鋼捲每公噸基價上調300元，換算約新台幣1,200元。圖／報系資料照

鋼價動起來，大陸指標鋼廠之一鞍鋼宣布，2022年3月份盤價漲盤開出，其中大宗底材熱軋鋼捲每公噸基價上調300元，換算約新台幣1,200元，法人指出，此舉將有利於接下來國內包括中鋼（2002）、中鴻（2014）3月盤價漲盤。

鞍鋼3月鋼品幾乎全面性漲盤開出，除熱軋鋼捲外、酸洗基價上調每公噸人民幣300元（以下為人民幣）、冷軋每公噸上調300元、鍍鋅每公噸上調300元、線材每公噸上調300元等。

人民幣 新台幣 中鋼

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