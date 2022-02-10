台南德安百貨今開標卻流標 租金翻倍內幕也隨之曝光

台南東區德安百貨地上物今天標租，結果只有德安百貨一家投標，但因投標金額低於底價而流標，台糖表示，會再盡速開標，未來如果三次都流標，會檢討是否降低標金；而目前仍經營中的德安百貨則表示，將持續向台糖表達繼續經營的立場，希望台糖能降低租金。台南百貨業因為三井Outlet下周試營運，競爭進入另一個階段，德安後續能否順利經營也引發業界的關注。

百貨業者指出，德安百貨在台北是走社區型百貨路線，台南德安在開幕初期，也確實吸引不少在地客群，但隨著附近南紡購物中心開幕，德安有被邊緣化的情況，再加上三井即將開幕，2期也已完成規畫，南紡3期也在規畫中，新光三越與遠百兩家原有的百貨業都積極鞏固原有的客人，德安是否仍有經營空間，還很難說。

房產業者則表示，台南房地產近年雖然直線飆升，但經營百貨賣場又是另一個問題，目前北區原本的東帝士百貨，由南山人壽興建「南山台南廣場」中，未來將成為一棟地上12層、地下2層的複合式商辦大樓，預計引進複合商場、百貨零售、餐飲、影城等，目標於112年上半年開幕營運。

而北區另一處國產署所有的原美國學校，市府原本有意合作開發為「開元綜合交通中心」，除了做為轉運站外，並引進商店街、 影城及旅館等，但因為欠缺投資商，目前已終止合作，由國產署標售。

德安百貨地上物由德安自2006年向台糖租用經營百貨，合約在今年8月29日到期，台糖對外公開招標，租期15年，每年的租金依照土地與房屋現值1成計算，約為5500萬元，但據悉，德安當初是與台糖議價承租，每年的租金約3000萬元，目前台糖開出的價格幾乎翻倍。

台糖表示，2006年當時台糖因招租不順，最後是與德安議價，年租金3000萬元，這一次的開標標金是依照公司規定計算，大樓除了可做為百貨外，商辦、旅館等都可以，但是不能拆除重建，之前除了德安外，還有其他的業者表達興趣，但今天開標只有德安一家投標，會盡速整理資料，繼續開標。 台南東區德安百貨大樓將重新招租。記者修瑞瑩／攝影

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