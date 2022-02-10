高雄史上最貴迷你屋！8坪要價2.2億 屋主看上土地面積

高雄實價史上最貴迷你屋現身！根據內政部實價登錄揭露，位於高雄鳥松區中正路一戶8.47坪、屋齡31年的一層樓磚造小屋，2021年10月以2.21億元身價成交，買家為福原愛與江宏傑的鄰居，是高雄豪宅「京城鉅誕」的住戶，這位豪宅客財力相當雄厚，總價逾2億元的交易，以無貸款買下，此筆交易成為鳥松區實價史上總價最貴透天，更榮登高雄實價史上最貴迷你屋代表。

該交易主建物僅有8餘坪，但土地面積卻達850.33坪，房屋老舊無法使用，因此建物並不計價，此交易等於是買地送屋。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年高雄城市發展願景可期，去年下半年再受台積電設廠效應，整個大高雄房地熱度效益擴散，蛋黃越變越大顆，像鳥松、岡山等蛋殼區另有捷運等建設紅利助攻，也逐漸轉為蛋白區，成為投資人進場佈局的新興熱門選，交易總價也不斷屢創新高，像是距離此標的不遠的麥當勞鳥松店，也在同年由建商以1.86億元買下，入主當房東收租兼養地，因此即使地上物不具使用價值，地段佳、面積大且有利開發規劃的土地，才是吸引買家高價入手的主因之一。

台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智表示，如以成交總價換算地價來看，此基地每坪約以26萬元成交，屬於同地段高價，基地隔壁兩排透天土地，101年每坪成交價僅約13.8萬元，如今十年過去已翻漲近一倍，而此基地雖雙面鄰路、面積夠大，但剛好在轉角處卡了一塊約60坪的國有畸零地，且地上有一無主墓，周邊亦有資源回收場等嫌惡設施，如要有利未來規劃使用，尚需向國有財產署申購與自有土地毗鄰的畸零地，再依殯葬管理條例處理無主墓，也導致許多買方遲遲不敢出手；但是若考量該土地周遭鄰近區塊的發展以及周遭新建案的去化狀況，此筆交易對買賣雙方來說算是相當圓滿。

黃明智說，此地段就位於鳳山與鳥松區交界，且鄰近主要幹道中正路，北接仁武，南往文山、華鳳特區，西臨三民區等市區頗便利，加上鳥松為未來捷運黃線紅利區，高雄近年因地價房價高漲，建案與人口也逐漸往蛋白、蛋殼區移動，帶動區域發展逐漸成熟，民眾對居住市郊的抗性也相對減少，這也讓投資人更加看好這類蛋白物件潛力，願灑高價入主。 高雄近三年高身價迷你屋交易。資料來源／台灣房屋

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