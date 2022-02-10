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台睿解盲失敗股價跌到熔斷 近兩年新藥解盲成果一次看

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導

台睿（6580）今（10）日敗血症新藥三期臨床解盲失敗，導致股價重挫下跌，觸動熔斷機制，股價跌幅達56.94%。統計近兩年除了杏輝（1734）也解盲失敗以外，其餘生技公司多解盲成功。

2021年10月23日杏輝子公司杏國胰臟癌新藥SB05PC三期臨床試驗解盲失利。杏國（4192）的SB05PC全球中心期臨床試驗，共收案218位病患，21日公布期末分析結果顯示，主要療效指標與次要評估指標，均未達到統計上顯著差異，正式宣告過去六年投注17.7億元的研發計畫失利。

統計近兩年成功解盲的共有6家，分別為國鼎（4132）、聯亞藥（6562）、華上生醫（7427）、高端疫苗（6547）、台康生技（6589）和泰福-KY（6541）。

2022/01/20

興櫃生技廠聯亞藥公布重組人類紅血球生成素生物相似性藥品UB-851第三期人體臨床試驗，結果顯示符合預期，解盲成功。

2022/01/05

新藥公司國鼎公布其研發中新冠肺炎新藥Antroquinonol（Hocena）二期臨床試驗解盲數據，在主要評估指標部份，第14天用藥組患者康復率是97.9%，第28天康復率是100%。國鼎董事長劉勝勇正式宣布解盲達標。

2021/07/16

華上生醫宣布，所研發的治療晚期乳癌新藥「西達本胺（台灣商品名為剋必達）」聯合內分泌療法藥物「諾曼癌素」，用以治療荷爾蒙受體（ER）陽性、Her-2陰性晚期乳癌，三期臨床試驗之主要療效指標的結果，已解盲成功。

2021/06/20

高端疫苗公布腸病毒EV71型疫苗第三期多國多中心臨床試驗結盲結果成功。根據高端公布的解盲結果，其開發的腸病毒疫苗安全性與耐受性良好，保護力部份，疫苗有效性（VE）為100%，疫苗有效性統計理論值為96.8%，P值小於< 0.0001，達到統計上的顯著意義。

2021/06/10

高端疫苗公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中分析數據，宣布解盲成功。

2021/03/23

台康生技公布完成旗下乳癌生物相似藥EG12014（Trastuzumab Biosimilar）人體三期臨床試驗，指標數據分析結果達到生物相等性標準，後續將申請美國及歐盟藥證。

2021/02/20

泰福-KY公告，旗下生物相似藥產品TX05解盲成功。TX05，主要為治療乳癌。其三期臨床試驗結果顯示TX05與原廠參考藥Herceptin®在受試者術後病理完全反應比值為1.0783，其95%信賴區間完全位於FDA要求範圍（0.755至1.325），達到主要療效指標。

解盲

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