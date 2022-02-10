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高雄鳥松31年、8坪大「迷你屋」2.21億成交 史上最貴！

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄鳥松區一處8坪「迷你屋」，要求2.2億元，買主全付現。圖／台灣房屋提供
高雄鳥松區一處8坪「迷你屋」，要求2.2億元，買主全付現。圖／台灣房屋提供

高雄捷運黃線及周邊土地開發計畫已獲國發會在去年底審議通過，高市含台鐵、輕軌、捷運在內的軌道運輸在市區路網成形，帶動鄰近各區房價，位在高雄鳥松區中正路一戶8.47坪、屋齡31年的一層樓磚造小屋，近期含土地即以2.21億元成交，創下鳥松區透天厝史上最貴總價，更登上高雄實價登錄史上最貴的「迷你屋」。

受惠於軌道運輸，高雄包括蛋白區的房價也見增值，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，鳥松區中正路一處迷你老屋約8坪多，土地面積達850.33坪，據實價記載，這棟房屋已過於老舊，不堪使用，因此等於是買地送屋，而買家是漢神巨蛋百貨對面豪宅「京城鉅誕」住戶，以總價逾2億元，無貸款買下，財力雄厚。

據業界評估，這塊基地經換算，單坪土地價格約26萬元， 因鄰近捷運黃線，且位在澄清湖特定區高級住宅區，前景看好。

李家妮說，高雄去年下半年受台積電設廠外益效應，連鳥松、岡山等有捷運等建設紅利助攻的蛋殼區也逐漸轉為蛋白區，先前距此標的不遠的麥當勞鳥松店，去年即由建商以1.86億元買下，收租兼養地。

台灣房屋仁武7+1工商加盟店長黃明智說，新成交的這處基地，黃明智說，這塊基地位在鳳山與鳥松區交界，鄰中正路主幹道，北接仁武，南往文山、華鳳特區，西臨三民區，加上未來捷運黃線紅利，區域發展逐漸成熟。隔壁兩排透天厝土地在101年成交時，每坪約13.8萬元，如今10年翻漲近一倍。

黃表示，這塊基地雙面鄰路，轉角處卡了一塊約60坪的國有畸零地，且地上有無主墓、資源回收場等嫌惡設施，以致許多買方遲遲不敢出手；不過因周遭區塊未來發展性佳，仍有買家看好。

捷運 房價 台積電

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