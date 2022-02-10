疫情使來台人數大減 為何「外國人」買房卻仍處高峰？

依內政部統計資料，2021年外國人在台購置不動產，建物取得1298棟，與去年同期相比略增6.3%，建物取得面積4萬坪、年增18%。不論建物棟數或面積都創近六年次高，僅次於2019年。

但近年受疫情影響，外國人來台人數大減，為何外國人購置不動產棟數還位處高峰？

大家房屋企研室副理郎美囡分析，延續疫情大爆發前房市買氣，台灣不動產也與世界各國同步起漲，而近二年雖因疫情，外國人來台人數大減，實際在台置產也跟著減少，「但由於疫情促使國際供應鏈重組，大批海外資金回流，及台商回台布局，許多回歸富人透過境外公司購置不動產也不在少數，因此外國人購置不動產棟數一直位處高峰。」

觀察2021年「外國人」在六都交易表現上，充沛的游資都湧進雙北。台北市及新北市為外國人置產的主力區域，建物取得棟數在台北市共322棟、新北市283棟，共佔全國46.6%，外國人所購房屋近半數在雙北。

郎美囡指出，雙北雖然不動產價格高，不過海外置產多數會選擇首都、政治經濟重鎮，確保價格走勢穩定、保值性高，也易於出租，因此雙北一直都是外國人置產的主力，此外，桃園與台南在建物棟數也出現增加，顯見外國人置產有往中南部移動的現象。

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