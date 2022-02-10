瑞銀財富管理投資總監辦公室：油價年末挑戰100美元大關

石油輸出國組織及聯盟（OPEC+）上周開會僅16分鐘，就拍板通過3月起增產40萬桶/日的計劃。由於產油國的閒置產能減少，投資者看法已由「OPEC+全面控制市場」轉為「需要美國頁岩油來平衡市場」，即油價應進一步提升。布倫特油價昨日觸及94美元，瑞銀財富管理投資總監辦公室最新預期油價年末挑戰100美元。

OPEC+下次會議將在3月2日召開。雖然多家能源機構預期石油市場未來數個月供過於求，但OPEC+的增產步伐謹慎，令油價一直走強。值得注意的是，部分產油國不容易增產，令總體實際增產量估計僅20-30萬桶/日。

與此同時，石油需求可能在未來數月升至紀錄新高，下半年總體閒置產能料將減少，估計只有沙特阿拉伯及阿聯酋手上仍有多餘產能。明年石油需求可能增長170萬桶/日，高於120萬桶/日的長期均值。因此，瑞銀財富管理投資總監辦公室把未來數個季度的油價目標，從原來的85美元上調至90-100美元。

全球電動車市場才剛起步。根據諮詢公司LMC Automotive的數據，去年全球電動車銷量翻了一倍至450萬輛。在電動車銷量大漲的同時，總體汽車銷量卻表現疲軟，供應鏈問題繼續在困擾汽車銷量，去年銷量仍低於疫情前的水平。電動車雖然現在只占市場約6%，但比2019年高出3倍多。

儘管增長快速，瑞銀財富管理投資總監辦公室仍認為電動車市場處於起步階段。隨著消費者越來越多地在汽車展廳選擇生態友好型汽車，以及監管機構加大對汽車行業向更清潔汽車轉型的壓力，電動化的趨勢將保持强勁。

瑞銀財富管理投資總監辦公室進一步指出以下機會值得投資者關注： 一，隨著電動車市場份額增加，電動部件等供應商應從中受益。到2025年，大約25%的新車可能實現電動化，到2030年更達到60-70%。此外，包括自動駕駛和汽車共享等在內的“智慧出行”主題，到2030年，市場年度規模可能升至2萬億美元。

二，電池和電池管理解決方案供應商處於有利地位。儘管全球汽車製造商都致力於電動車主題，但我們更青睞推進全面電動化戰略的車企，而不是高比例的插電式混合動力車。

三，雖然一些供應商未必適應市場的快速變化，但專注於電池、電池管理系統、半導體、傳感器和電動動力總成組件的供應商最終應會受益。具有更高能量密度的固態電池可能還沒有準備好，但相信這只是時間問題。

四，電動車市場擴張應推動其他綠色技術機會。雖然電池電動車的效率遠高於內燃機汽車（前者效率達77%，汽油發動機僅12-30%），但只有轉向風能和太陽能等更綠色的電源，才能實現二氧化碳排放顯著減少。

五，因此，在清潔能源、能源效率及數字化和生物能源領域藏有良好的投資機會。長遠來看，在氫能以及碳捕獲、利用和儲存領域，新的投資機會將更加突出。

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