麗豐-KY元月營收受春節影響下滑 看好全年營運續成長

麗豐-KY（4137）公告1月合併營收為3.57億元，年減16.61%，主要是旗下主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」因今年農曆春節假期較往年提早，故受到物流減運、工作天數減少將近一周的影響，使今年1月營收較去年同期減少。展望2022年，麗豐-KY總經理趙承佑表示，將以品牌力、產品力推升營運再創巔峰。

麗豐-KY表示，根據最新統計，中國大陸2021年醫美市場規模約人民幣2,274億元，預期2022年將年增16％、達人民幣2,643億元，可見公司仍有龐大事業版圖的拓展空間。

展望2022年，趙承佑表示，受惠於顏值經濟的紅利逐步擴大，催動消費者對於美容保養、醫美抗衰的需求不斷增加，集團將運用有形的「產品」、「通路」，加上無形的「品牌認同度」、「數字化轉型」，這是串起關鍵競爭力與營運成長的重要鏈結，期望擴大客群及創造乘數效果，推升2022金虎年營運再創顛峰。

觀察美容護膚產業，SPA美容院是非常重要的通路之一，不止是美容護膚產品及美容美體服務的銷售管道，近年更加成為將消費者導流到醫美及抗衰老等客製化醫學服務的重要平台。不過，各種規模、多樣品牌的美容門店競爭激烈，即便是大型企業仍有不少挑戰。

趙承佑表示，品牌力與產品力是提高競爭門檻的關鍵優勢。加盟商可獲得克麗緹娜在產品、營銷、培訓、數字化等各方面的智識與賦能，將更容易較其他業者擁有差異化的服務模式，加上「陪伴式的服務」在社區門店的紮根，與消費者形成更為緊密的關係，以及對麗豐大健康產業鏈所進行的延伸，包括新美力電商平台、雅樸麗德醫美及抗衰診所、RnD璦緹美甲美睫，也奠定了目前｢克麗緹娜｣全球合計達4,989家加盟店的規模。

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