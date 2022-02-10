美吾華、懷特元月營收 各成長21.6%與45%

疫情衝擊、物價驚漲，對於７、8年級生而言，想買房似乎是個沉重的負擔，乾脆直接「躺平」；不過有好奇的網友發現，其實高達9成的7年級生，都已經成為有殼一族，甚至有的還有2間以上房產，讓人吃驚社會上一直在講的高房價，究竟是不是假議題？

2022-02-10 10:54