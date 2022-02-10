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美吾華、懷特元月營收 各成長21.6%與45%

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

美吾華（1731）與關係企業懷特（4108）今（10）日雙雙公布2022年1月營收，美吾華較去年同期大幅成長21.6%，懷特較去年同期成長45.09%。

美吾華公司表示，推陳出新的各系列產品持續熱銷，搭配醫藥產品成功擴展醫院通路挹注業績，2022年首月就開出紅盤。

美吾華公司總經理賴育儒表示，公司「美吾髮事業部」線上線下雙引擎火力齊開，近期就洗髮、染護系列再次推出新品，實體通路與電商通路紛紛賣出佳績；「醫藥事業部」自行研發上市的醫藥產品，大幅擴展到更多醫院通路，業績也於疫情趨緩後顯著成長。

懷特新藥表示，受惠旗下新藥納入健保，同步帶動自費市場，且醫院通路持續擴展，挹注業績。

懷特新藥總經理李伊伶表示，公司自行研發上市新藥「懷特血寶凍晶注射劑」，2021年3月獲准納入健保給付，嘉惠乳癌患者也帶動自費市場，現也獲含近20家醫學中心在內、約100家醫療院所核准進藥，並於疫情趨緩後顯著成長。

健保給付 疫情

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