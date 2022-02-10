回歸富人買房愛買哪？ 「外國人」購屋統計揭秘

依據內政部最新統計資料，2021年外國人在台購置不動產，建物取得1298棟，與2020年相比增加6.3%，建物取得面積4萬坪、年增更達18%。建物棟數，以及面積都創近六年次高，僅次於2019年。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，近二年雖因疫情，外國人來台人數大減，實際在台置產也跟著減少，但由於疫情促使國際供應鍊重組，大批海外資金及台商回台布局，許多回歸富人透過境外公司購置不動產，因此外國人購置不動產棟數一直位處高峰。

綜觀2021年以回歸富人，境外公司名義置產為主的外國人購置不動產情況，在六都交易表現上，台北市及新北市為置產主力區域，台北市建物取得棟數共322棟、新北市283棟，合計去年外國人在雙北取得605棟，占全國46.6%，外國人所購房屋近半數在雙北。

郎美囡指出，雖然這一波台商回流產業布局，明顯往中南部移動，不過，在置產上多數仍選擇首都、政治經濟重鎮，確保價格走勢穩定、保值性高，也易於出租，值得注意的是，桃園與台南在建物棟數也出現增加，顯見外國人置產有往中南部移動的現象。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，在疫情陰影籠罩下，房地產交易流程不較以往順暢，需要透過海外轉進資金買家，不過隨著國內不動產房價與租金雙漲，投資更具效益，也會讓外國人即使受到房地合一限制，但仍願意轉戰具有長線投資的優質標的。 內政部最新統計資料，2021年外國人在台購置不動產，建物取得1298棟，與2020年相比增加6.3%，建物取得面積4萬坪、年增更達18%。資料來源／住商機構 內政部最新統計資料，2021年外國人在台購置不動產，建物取得1298棟，與2020年相比增加6.3%，建物取得面積4萬坪、年增更達18%。資料來源／住商機構

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