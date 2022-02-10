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房市旺！春節預約看屋年增36％ 台中、高雄搶手

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
春節預約看房人多。圖／樂屋網提供
春節預約看房人多。圖／樂屋網提供

春節期間過往都是中古屋買氣淡季，但今年卻呈現淡季不淡的情形。樂屋網統計今年春節期間網站上的數據表現，日均訪客數年增2.57%，預約看屋數比去年春節大增36.6%，以台中、高雄預約最多，顯見今年春節連假期間，有剛性需求的買方仍積極上網找房，預備年後進行實體看屋。

樂屋網剔除當月重複買家，統計今年1月30日的小年夜至2月6日初六收假的狀況，相比去年年2月10日小年夜至2月17日初六總體數字，訪客數略增2.5%算是持平，但預約看屋人數大增36.6%；而今年1月的訪客數、預約看屋數相較上月皆略為下滑1成左右，但相較去年同期，訪客數略增1成，預約看屋數更是成長2成8以上。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，我國目前仍因疫情實施入境管制，多數民眾難以出國旅行，長達9日的春節連假在國內走春之餘，也有買方選擇利用這段期間上網找房，這些買方多半是先透過樂屋網致電或留言預約，年後再進行實體看屋，而整體房市的暢旺，也帶動了春節表現。

從後台數據來看，年味較重的中南部，今年春節預約看屋數反而表現更為突出，其中台中市、高雄市買方最積極，尤其是台中市北屯區，預約看屋數約是其他熱門行政區的2倍，高雄市則有三民區和鳳山區撐場，第三名則是台南市永康區表現最佳。

洪安怡表示，由於購買中古屋交易牽涉的面向較廣，包含屋主、地政士，甚至銀行鑑價等多方配合，網路預約看屋只是第一步，到真正成交還需一段時間醞釀，建議有購屋需求的買方可趁早進場，避免後續因利率升息或政策變動，打亂購屋節奏。

春節 連假 疫情

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