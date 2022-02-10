嘉義縣產業新亮點 國家無人機研發中心9家廠商進駐

嘉義縣政府活化閒置太保市原台體大嘉義校區，轉型國家級無人機AI創新應用研發中心，包括無人機研發中心及智慧機械試驗場域，去年獲經濟部補助2400萬元改裝工程費，工程即將完工，目前已有9家國內知名無人機廠商進駐。

研發中心委託經營管理經公開評選，由雲林虎尾科技大學執行，縣府日前在研發中心舉辦「無人載具及智慧製造AI創新應用研發中心平台會議」，由經濟發展處長江振瑋主持，縣長翁章梁、立委蔡易餘出席。

中心結合台經院、中科院協力合作，目前有雷虎科技、自強工程、泰世科技、超毅航太、臺灣希望創新、坤暐科技、經緯航太、樂飛創新、璿元科技等9家無人機廠商進駐，平台會議由產官學研組成。

會中討論嘉縣無人機產業未來發展策略，包括無人機應用推廣、台灣無人機學校、國家級無人機競技場、國際合作與產業發展、無人機測試驗證場域等相關業務項目。

縣府透過平台會議，媒合產、學、研界相關資源，協助廠商提出產學合作計畫，推動無人機產業發展。翁章梁視察研發中心場域優化進度，關心廠商進駐情形，參觀自強工程演示VTOL垂直起降無人機展演，展現無人機產業研發成果，與廠商座談。

翁章梁說，縣府集合產官學研一起做無人機產業夢想，希望嘉義無人機產業是世界性產業，相信未來搭配民雄航太園區，無人機產業會成為嘉義的新亮點！ 嘉義縣政府活化閒置太保市原台體大嘉義校區，轉型國家級無人機ＡＩ創新應用研發中心，去年獲經濟部補助2400萬元改裝工程費，目前有9家國內知名無人機廠商進駐。圖／嘉縣府提供 嘉義縣政府活化閒置太保市原台體大嘉義校區，轉型國家級無人機ＡＩ創新應用研發中心，去年獲經濟部補助2400萬元改裝工程費，目前有9家國內知名無人機廠商進駐，縣長翁章梁（右二）視察。圖／嘉縣府提供

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