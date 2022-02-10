快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

裕隆集團新春開工祈福 今年將結構性調薪、最高調幅25%

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
裕隆集團（2201）今(10)日於新店總部舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈福祭拜。報系資料照
裕隆集團（2201）今(10)日於新店總部舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈福祭拜。報系資料照

裕隆集團（2201）今(10)日於新店總部舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈福祭拜。受限於疫情影響，裕隆集團取消例行性聯合新春團拜，但嚴陳莉蓮執行長仍為集團所有同仁準備專屬設計的開工紅包袋與祝福小卡，表達對同仁的心意，並期許所有集團同仁能夠在新的一年，並肩努力前行，齊心共創福虎生豐新氣象。

嚴陳莉蓮執行長於農曆年前以影片方式發表內部談話時，感謝在所有集團同仁團結一心，發揮綜效下，締造集團各主艦企業去年全面恢復盈利的佳績，並強調人才是集團最重要的資源。為因應汽車產業變革與整體環境快速變化的人才需求，裕隆集團今年起將進行結構性調薪，提昇薪資整體吸引力，集團主艦企業包括裕隆汽車、中華汽車（2204）、裕隆日產汽車（2227）、裕融企業（9941）與納智捷等視各自不同的適應條件進行方案規劃與施行，月薪調升幅度最高者可達25％，讓人才招募與留任的薪資待遇更具市場競爭力。

裕隆集團表示，裕隆集團追求企業ESG永續發展，嚴陳莉蓮執行長上任以來不斷強調，優質的人才與團隊是企業能夠持續成長、永續發展的重要成功關鍵。此次裕隆集團在考量整體外部環境變化與現今人才市場薪資結構趨勢後，決定進行大幅度薪資結構調整，透過提高月薪的薪資結構調整原則，有助於企業穩定關鍵人才留任以及招募新進人員，為集團事業體未來轉型發展超前部署，讓裕隆集團成為更具吸引人才、留才的優質企業。

裕隆集團 薪資 嚴陳莉蓮

延伸閱讀

鴻海「文件管理師」就是月薪4萬助理？ 內行：錯了！別小看它

陶晶瑩「辣杯杯」業績翻3倍缺人手 徵才條件月薪曝光

開工了！七成三企業年後加薪 最優先調薪是這兩種職務

中職／中信兄弟全隊調薪7% 陳子豪朝複數年約努力

相關新聞

高雄鳥松31年、8坪大「迷你屋」2.21億成交 史上最貴！

高雄捷運黃線及周邊土地開發計畫已獲國發會在去年底審議通過，高市含台鐵、輕軌、捷運在內的軌道運輸在市區路網成形，帶動鄰近各...

杏一陳麗如辭護士創業 10萬本金迎向百億營收

台灣大多數民眾對「杏一」這個品牌應該都不陌生。1990年，杏一從林口長庚醫院對面一個二樓的小店面起家，到今天橫跨兩岸超過300家門市，上至台大、榮總這類醫學中心

7、8年級生真「躺平」買不起房？他驚：9成早已有房 還有2間以上

疫情衝擊、物價驚漲，對於７、8年級生而言，想買房似乎是個沉重的負擔，乾脆直接「躺平」；不過有好奇的網友發現，其實高達9成的7年級生，都已經成為有殼一族，甚至有的還有2間以上房產，讓人吃驚社會上一直在講的高房價，究竟是不是假議題？

房價下不來！4成民眾認為虎年「高不可攀」 買房成痛點

房價從去年以來漲勢高，展望今年房市，4成以上民眾對於房市的期待想像仍是「高不可攀」，價穩難跌對購屋人來說，可謂是痛點之一...

高雄建商要預購戶無條件同意延2年交屋 遭嗆吃人夠夠

高雄有民眾向上市建設公司買預售屋，施工進度卻牛步化，事後建商通知因缺工缺料等因素將延後兩年交屋，並提出無息退還價金及無條...

輸送帶大廠鑫永銓新廠上梁 採先進製程搶攻全球第一

國內橡膠輸送帶大廠鑫永銓公司南崗工業區新廠今天上梁，董事長林季進說，鑫永銓在熱塑碳纖維複材產品技術獲重大突破，新廠投資額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。