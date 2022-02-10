傳將裁員200餘人 遠東SOGO嚴正否認、聲明高雄店將轉型

遠東SOGO今（10）日表示，針對周刊王(CTWANT)未向本公司查證，即憑空杜撰指稱本公司將「以由南往北的方式進行估計將裁員200餘人」之不實報導，本公司將採取法律行動，以捍衛自身權利。

遠東SOGO表示，高雄店目前正進行業務轉型，部分樓層調整經營模式，故高雄店單店將依勞基法規定程序，精簡28名員工，資遣條件優於勞基法相關規定。類似人力精簡於零售業界不乏先例，周刊王（CTWANT）罔顧查證求實的新聞原則，採用不實資訊誤導閱聽大眾，已明顯違法。

遠東SOGO日前在新春福袋記者會上，董事長黃晴雯曾表示，今年高雄SOGO會做轉型工程，讓定位變成小而美，並將啟動新的計畫。

從營運表現來看，去年遠東SOGO營運在疫情下創新高，以精品為主的復興館業績大幅成長，擠下台北101成為北部業績王，今年起將啟動展店計畫，在北中南評估兩至三個據點，營運要再創新高。

雖然去年疫情衝擊百貨業，但遠東SOGO年終獎金按過去發放水準，大約二到三個月，且也有調薪機制，幅度約在4%。

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