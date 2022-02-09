裕民航運與新加坡華僑銀行簽訂永續連結貸款

裕民航運（2606）秉持綠色航運信念，以節能環保概念打造智能永續船舶，並結合金融業永續授信業務，落實永續發展的目標。裕民所屬子公司裕民航運新加坡公司與新加坡華僑銀行(OCBC) 於2022年2月9日完成美金7,000萬元「永續連結貸款」（Sustainability-linked loan）簽約，為裕民航運第一次海外承作「永續連結貸款」寫下新里程。

「永續連結貸款」是將授信條件連結永續指標與企業在環境、社會及公司治理（ESG）等綜合績效表現，鼓勵公司訂定長期永續績效目標，若公司實際達成，銀行將透過利率減碼給予支持，讓企業在拓展營運的同時，也能兼顧ESG並展開實際行動，實現永續經營。此外，裕民航運也委請外部驗證單位DNV進行覆核，以確信此次「永續連結貸款」的目標符合Sustainability-Linked Loan Principles 2022以及裕民的業務策略。

裕民航運為國內散裝航運領導廠商，為使下一代留下更美好的環境，裕民積極打造綠色智能船隊，除改進新船設計、使用節能引擎優化燃油使用效能，以符合國際海事組織（IMO）於2050年對國際海運業碳強度（Carbon Intensity）減碳70%要求。另為響應政府發展綠能政策，裕民正積極擴展綠色航運業務及智能船舶打造兼具節能、高效、智能、安全特性的新一代散裝船隊。

本次「永續連結貸款」將用於購置二艘210,000 DWT節能及智能船舶，此船舶使用MAN 6G70ME-C10.5 tier3引擎及低阻力油漆，再加上優化船體設計，可大幅降低燃油使用量，有效降低溫室氣體排放，減少對環境衝擊，為環境保護盡一份心力。另該二船舶安裝裕民自己設計船舶安全管理系統（FSM），有效提升船舶營運效率、安全管控及損害防阻，為裕民朝向頂尖安全與環保船舶管理者的目標，又邁進了一大步。

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