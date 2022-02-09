易宗五金拉白布條控訴積欠貨款 力山：指控均非事實

健身器材大廠力山（1515）供應商易宗五金，今(9)日前往力山大里總部門口拉白布條，控訴力山積欠貨款半年及備貨後突然刪單，導致囤貨近8,000萬元，讓公司面臨倒閉；力山回應表示，供應商指控均非事實，公司都有證明。

力山強調，公司善意溝通的管道暢通，易宗五金以陳抗方式，散布不實資訊，不僅不能解決該公司個別問題，也浪費社會資源，應儘快提出請款及交易的相關單據，才能有效解決其資金需求。

易宗五金老闆汪世凱，今天下午帶著近20名員工及老婆、小孩，到力山總部前召開記者會抗議，指控力山積欠貨款半年，以及備貨後突然刪除訂單，導致囤貨近8,000萬元，讓公司面臨倒閉，現場並高喊：「力山積欠貨款，還我錢來！」。

汪世凱表示，他除了委請律師收集相關證據，準備向力山提告之外，也已向警方申請，預計2月20日下午在力山總部前發動陳情遊行，呼籲同樣受到不平等待遇的供應商站出來為自己發聲。

汪世凱指出，2021年初力山邀請公司進入力山開會，說明整年度訂單需求，並說因第一供應商產能無法滿足需求，要求易宗備足白板上的數量，強調此需求會延續到2024年。

汪世凱表示，直到去(2021)年9月，力山採購人員仍說到2022年3月都有訂單，他才會持續備料。沒想到力山突然抽單，由於所生產的螺絲都是力山專用規格，根本無法轉單，如今公司面臨倒閉，要求力山出面解決。

汪世凱並指控，力山採購傳Line要求公司每月每週出一定的量到力山的協力廠，當時詢問採購，已經沒有訂單要如何出貨？採購回覆告知先出貨再補單。

易宗基於雙方合作的誠信原則完成交貨，但催討正式訂單快半年都沒回應，也因為沒有正式訂單無法完成請款，遭積欠貨款200多萬元，造成公司經營困難。

針對汪世凱的指控，力山董事長室副總經理莊政勳出面回應，否認所有指控，強調雙方從2020年3月開始合作，2021年全年總交易金額為5,840萬元，該公司庫存金額卻高達8,000多萬元，備料是否過於樂觀是該公司運作決策，不作評論。

莊政勳並說，清查2020年3月雙方開始合作以來的請款文件，均準時支付並無積欠貨款的情事，強調力山是上市公司，必須對所有股東負責，所有交易須以書面訂購單為準。

力山在過年前和過年後，兩度派主管到易宗拜訪，希望能協助解決目前的困境，並非避不見面，強調只要能拿出有憑有據的證明，公司一定會協助解決。 易宗五金老闆汪世凱展示出貨等證明文件。記者宋健生/攝影 力山董事長室副總經理莊政勳(右)出面回應，否認所有指控。記者宋健生/攝影

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