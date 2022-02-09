快訊

民進黨稱民眾支持開放福食 國民黨：自嗨民調 隻字不提「核食」

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

易宗五金拉白布條控訴積欠貨款 力山：指控均非事實

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
易宗五金老闆汪世凱，帶著近20名員工到力山總部前召開記者會抗議。記者宋健生/攝影
易宗五金老闆汪世凱，帶著近20名員工到力山總部前召開記者會抗議。記者宋健生/攝影

健身器材大廠力山（1515）供應商易宗五金，今(9)日前往力山大里總部門口拉白布條，控訴力山積欠貨款半年及備貨後突然刪單，導致囤貨近8,000萬元，讓公司面臨倒閉；力山回應表示，供應商指控均非事實，公司都有證明。

力山強調，公司善意溝通的管道暢通，易宗五金以陳抗方式，散布不實資訊，不僅不能解決該公司個別問題，也浪費社會資源，應儘快提出請款及交易的相關單據，才能有效解決其資金需求。

易宗五金老闆汪世凱，今天下午帶著近20名員工及老婆、小孩，到力山總部前召開記者會抗議，指控力山積欠貨款半年，以及備貨後突然刪除訂單，導致囤貨近8,000萬元，讓公司面臨倒閉，現場並高喊：「力山積欠貨款，還我錢來！」。

汪世凱表示，他除了委請律師收集相關證據，準備向力山提告之外，也已向警方申請，預計2月20日下午在力山總部前發動陳情遊行，呼籲同樣受到不平等待遇的供應商站出來為自己發聲。

汪世凱指出，2021年初力山邀請公司進入力山開會，說明整年度訂單需求，並說因第一供應商產能無法滿足需求，要求易宗備足白板上的數量，強調此需求會延續到2024年。

汪世凱表示，直到去(2021)年9月，力山採購人員仍說到2022年3月都有訂單，他才會持續備料。沒想到力山突然抽單，由於所生產的螺絲都是力山專用規格，根本無法轉單，如今公司面臨倒閉，要求力山出面解決。

汪世凱並指控，力山採購傳Line要求公司每月每週出一定的量到力山的協力廠，當時詢問採購，已經沒有訂單要如何出貨？採購回覆告知先出貨再補單。

易宗基於雙方合作的誠信原則完成交貨，但催討正式訂單快半年都沒回應，也因為沒有正式訂單無法完成請款，遭積欠貨款200多萬元，造成公司經營困難。

針對汪世凱的指控，力山董事長室副總經理莊政勳出面回應，否認所有指控，強調雙方從2020年3月開始合作，2021年全年總交易金額為5,840萬元，該公司庫存金額卻高達8,000多萬元，備料是否過於樂觀是該公司運作決策，不作評論。

莊政勳並說，清查2020年3月雙方開始合作以來的請款文件，均準時支付並無積欠貨款的情事，強調力山是上市公司，必須對所有股東負責，所有交易須以書面訂購單為準。

力山在過年前和過年後，兩度派主管到易宗拜訪，希望能協助解決目前的困境，並非避不見面，強調只要能拿出有憑有據的證明，公司一定會協助解決。

易宗五金老闆汪世凱展示出貨等證明文件。記者宋健生/攝影
易宗五金老闆汪世凱展示出貨等證明文件。記者宋健生/攝影
力山董事長室副總經理莊政勳(右)出面回應，否認所有指控。記者宋健生/攝影
力山董事長室副總經理莊政勳(右)出面回應，否認所有指控。記者宋健生/攝影

陳抗 健身 上市公司

延伸閱讀

易宗五金指欠款不付 力山將循法律途徑捍衛權益

供應商控健身大廠積欠貨款今拉白布抗議 廠商：非事實

力山再度澄清未欠貨款 要供應商提證據否則開告

過年吃胖了來運動減肥？虎斑貓上健身房自主「仰臥起坐」

相關新聞

裕民航運與新加坡華僑銀行簽訂永續連結貸款

裕民航運（2606）秉持綠色航運信念，以節能環保概念打造智能永續船舶，並結合金融業永續授信業務，落實永續發展的目標。裕民...

易宗五金拉白布條控訴積欠貨款 力山：指控均非事實

健身器材大廠力山（1515）供應商易宗五金，今(9)日前往力山大里總部門口拉白布條，控訴力山積欠貨款半年及備貨後突然刪單...

企業風雲／浩鼎經歷解盲失敗風暴 昔日生技股王聚焦四領域拚轉型

最近，浩鼎（4174）好消息不斷，從肉毒桿菌素、新冠疫苗開發，捷報頻傳。經動物試驗證實，浩鼎開發的新冠疫苗有效。但，也有人問，全球有數百支新冠疫苗正在開發，也有20餘種已經上市，浩鼎現在為什麼要「踏入紅海」？浩鼎董事長張念慈給了答案。

究竟台視何時能遞補52頻道？ NCC：審理期限最晚到6月

你家的52台頻道空了多久？全台有15家有線電視系統台向NCC（國家通訊傳播委員會）申請由台視遞補52頻道，但歷經了一年時...

淡水奇特「蝙蝠屋」 1.2億法拍 專家斷言結果

法院公告，樺福建設又有資產法拍，地點位於有「八卦山」之稱的淡水小坪頂，拍賣物很特別，為地下兩層建物，筆錄註明「光線不明，...

台南新廠上半年投產 美喆-KY：有利擴大搶食北美市場

石塑地板製造業者美喆-KY（8466）指出，為進一步提升公司在全球石塑地磚市場競爭力，公司持續投入新款LVT、SPC石塑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。