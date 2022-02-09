黑馬！台南這區奪工業地產王 「房市有想像空間」

信義（9940）全球資產統計2020~2021年工業土地與廠房實價登錄資訊，六都共有9個行政區交易金額破百億，台南市安南區以236億元奪冠，桃園市龜山區以176億元居次，高雄市仁武區153億元排名第三。

信義全球資產總經理柯宏安分析，近年因北部工業區土地價格上漲，南部各縣市積極設置產業園區，爭取產業進駐，有較大面積土地可供企業選擇設廠，許多科技大廠紛紛向南布局，帶動相關供應鏈跟隨，因此明顯可看到工業地產交易頗有一種南霸天竄起的局勢。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，產業進駐意味帶來就業機會，也將帶來人潮，加速區域繁榮，工業地產交易活絡，可視為房市未來發展潛力指標之一，交易越熱，日後也容易形成產業聚落，其就業人口衍生的食衣住行需求，將讓當地房市擁有更多想像空間。

根據信義資產盤點過去兩年實登資料，全台有9個工業地產交易破百億的行政區。其中，桃園市占4個最多，分別是龜山區176億元、蘆竹區148億元、楊梅區143億元、及中壢區116億元。

新北市則有新莊區124億元及土城區106億元等2個行政區入列；南台灣部分，台南市只有安南區上榜，但交易金額236億元居冠；高雄市則有仁武區153億元及大寮區112億元上榜，交易規模也不遑多讓。

觀察前三名行政區，排名第一的台南市安南區，近兩年交易較熱絡集中在台南科技工業區，吸引包含國精化（4722）、巨鎧精密、迎輝（3523）等企業，主要因為政府積極規劃釋出新產業用地，並開發相關連通交通建設，提升企業進駐的機能便利性。

排名第二的桃園市龜山區，除了地理交通優勢外，工業區的完善公共設施及產業多樣性一直是高科技廠商熱愛進駐的原因，熱門交易區域為華亞科技園區。

排名第三的高雄市仁武區，在高雄市政府開發產業園區打造南部科技廊帶下，帶動產業轉型，其中仁武產業園區為熱門新興工業區，且有國道1號、10號等交通路網串接，成功地引來企業進駐。 資料來源／信義全球

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