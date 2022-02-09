富采旗下隆達UVC推進防疫科技化 多家國際家電導入

自新冠疫情爆發後，殺菌需求激增，UVC應用也更加多元。富采控股（3714）旗下子公司隆達電子（3698） 推出完整的UVC LED殺菌整合方案，UVC產品殺菌效果更可達99.9%以上。隆達電子255nm-285nm全波段UVC產品可搭配不同發光角度，滿足全方位的殺菌需求，已被導入於多家國際知名家電產品中。

在空氣殺菌應用，隆達提供可結合出風系統的空調殺菌模組，並應用在日本前三大空調及空氣清凈器品牌與歐美家電大廠；表面殺菌應用更被國際知名掃地機器人及歐洲廚衛品牌所採用；靜態水殺菌則是攻進歐美新創品牌的消費性產品中。此外，隆達電子也針對動態水殺菌應用提供對應模組，可應用於水龍頭出水殺菌，讓生活用水更加安全。

除了應用在常見的消費性電子產品外，隆達電子也強調，高功率UVC同樣適用於醫療研究院所、公共場所等人潮擁擠、需要長時間抑菌的場域。目前與合作夥伴富昌電子下屬臺灣創先電子有限公司（Future Taiwan Advanced Electronics Pte Ltd.）共同開發高功率UVC空調殺菌模組並應用於台灣醫療院所的負壓病房中，其光源集中、不發散的產品特性可大幅提升殺菌效果，並且同時滿足落菌數零檢出及空氣清淨雙需求，能夠成功降低感染風險並提升病人住院品質。

隆達電子也指出，該公司已深耕UVC領域多年，相關產品皆經過第三方認證，並且讓不同場域客戶採用，同時認證是有效殺菌，未來將持續投入使UVC消毒裝置的普及讓防疫科技化。

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