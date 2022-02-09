宣捷幹細胞新藥治療新冠肺炎 三名重症患者康復出院

宣捷（4724）今（9）日宣布，該公司與雙和醫院合作，經衛生福利部獲准透過恩慈療法以幹細胞新藥UMC119-06治療新冠肺炎，經過一劑幹細胞製劑治療，已有三位重症患者陸續於一個月內康復出院。

宣捷幹細胞與雙和醫院在治療肺部疾病方面合作多年，在疫情嚴竣之際，2021年由雙和醫院申請恩慈療法，宣捷幹細胞無償提供100劑間質幹細胞製劑UMC119-06用於治療新冠重症患者。

此次雙和醫院收受患者共有六位，包括三位重症及三位已住進加護病房的極重症病人。經過一個月治療，有三名重症患者康復出院。惟另三位極重症患者在施用一劑細胞製劑後，其中兩位患者因病情著實嚴重，數日後病逝；另一位患者在施用製劑後，其間病情有所好轉，但最終不敵病魔，半個月後不幸辭世。

宣捷幹細胞生技董事長宣昶有指出，從上述的情況來看，儘早施用細胞製劑對於患者效果較好，針對極重症病人，可能需要施用較多的製劑，方能見效。他期許宣捷幹細胞，未來能夠與更多醫療院所進行多劑製劑治療的研究，以提升重症及極重症病人的存活率。

宣捷表示，疫情肆虐，呼吸衰竭致命的速度非常快，病況嚴重到要住進加護病房、甚至使用呼吸器或葉克膜的病人也急速攀升。部分重症患者會再惡化成極重症，會逐漸出現急性呼吸窘迫症候群，嚴重會多重器官衰竭，甚至休克致死。

目前宣捷幹細胞新藥UMC119-06的適應症包括急性呼吸窘迫症、慢性阻塞性肺病等，將間質幹細胞從病人的靜脈注射進去，再循環進入到肺部，啟動幹細胞發揮降低發炎、促進受損肺部細胞修復的機制，能有效改善病患肺炎的症狀。

隨著幹細胞治療日漸發達，待再生醫療三法上路後，宣昶有認為，未來應會出現更多的細胞藥物，屆時能給民眾選擇效果更好的治療方式。

商品推薦